З 1 квітня на Волині розпочинається заборона на вилов риби





Про це повідомляють у Волинському рибоохоронному патрулі, - інформує



Строки заборони на добування (вилов) водних біоресурсів на період нересту у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) Волинської області визначені Правилами промислового рибальства та Правилами любительського рибальства:



- з 1 квітня по 20 травня – на річках та їх кореневих водах;

- з 1 квітня по 10 червня – на водосховищах, озерах, ставках;

- з 1 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок (стариці русел, заплави);



На рибогосподарських водних об’єктах, що розташовані на території природно-заповідного фонду нерестовий період встановлений відповідних до їх положень.



Відповідно до Правил любительського рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ перелік яких затверджено наказом Волинського рибоохоронного патруля №35 від 24.03.2025 р. Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, в тому числі, з перевищенням дозволеної добової норми вилову – 3 кілограми та 1 шт.



Додаткова інформація:



Порушення правил рибальства в даний період карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 квітня 2025 року в рибогосподарських водних об’єктах підконтрольних Волинському рибоохоронному патрулю розпочинається щорічна заборона на вилов риби. Заборона встановлюється з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для їх нересту.Про це повідомляють у Волинському рибоохоронному патрулі, - інформує ВолиньUA Строки заборони на добування (вилов) водних біоресурсів на період нересту у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) Волинської області визначені Правилами промислового рибальства та Правилами любительського рибальства:- з 1 квітня по 20 травня – на річках та їх кореневих водах;- з 1 квітня по 10 червня – на водосховищах, озерах, ставках;- з 1 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок (стариці русел, заплави);На рибогосподарських водних об’єктах, що розташовані на території природно-заповідного фонду нерестовий період встановлений відповідних до їх положень.Відповідно до Правил любительського рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ перелік яких затверджено наказом Волинського рибоохоронного патруля №35 від 24.03.2025 р. Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, в тому числі, з перевищенням дозволеної добової норми вилову – 3 кілограми та 1 шт.Додаткова інформація:Порушення правил рибальства в даний період карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

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