Податкова викрила «Ябко» та Yabluka у несплаті податків на 286 мільйонів





Про це повідомляє голова ДПС Руслан Кравченко, передає



За інформацією ЕП, мова йде про мережу "Ябко" та Yabluka.



Під час перевірок співробітники податкової служби виявили в них масові факти продажів без застосування касового апарату, а також відсутність обліку товарів та документів про походження техніки.



Як повідомляє Кравченко, в межах контрольних 150 закупівель, ДПС 22 рази виявила підробні чеки.



"Хронометраж виторгів показав, що постійна присутність податківців стимулювала ріст виторгів у магазинах в рази.



За результатами понад 400 таких перевірок платники податків оштрафовані на суму більш ніж 85 млн гривень", – повідомив Кравченко.



ДПС також викрила факти штучного поділу продажів мережами "Ябко" та Yabluka. За його словами, це призвело до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн.



Компанії залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. ДПС ідентифікувала 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.



"Завдяки нашим (ДПС - ЕП) перевіркам наразі ці мережі припинили діяльність через платників єдиного податку та працюють у формі ТОВ, що перебувають на загальній системі оподаткування та є платниками ПДВЦ", – підсумував Кравченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна податкова служба розкрила схему з ухилення від сплати ПДВ у двох відомих мереж електроніки.Про це повідомляє голова ДПС, передає "Економічна правда" За інформацією ЕП, мова йде про мережу "Ябко" та Yabluka.Під час перевірок співробітники податкової служби виявили в них масові факти продажів без застосування касового апарату, а також відсутність обліку товарів та документів про походження техніки.Як повідомляє Кравченко, в межах контрольних 150 закупівель, ДПС 22 рази виявила підробні чеки."Хронометраж виторгів показав, що постійна присутність податківців стимулювала ріст виторгів у магазинах в рази.За результатами понад 400 таких перевірок платники податків оштрафовані на суму більш ніж 85 млн гривень", – повідомив Кравченко.ДПС також викрила факти штучного поділу продажів мережами "Ябко" та Yabluka. За його словами, це призвело до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн.Компанії залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. ДПС ідентифікувала 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн."Завдяки нашим (ДПС - ЕП) перевіркам наразі ці мережі припинили діяльність через платників єдиного податку та працюють у формі ТОВ, що перебувають на загальній системі оподаткування та є платниками ПДВЦ", – підсумував Кравченко.

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