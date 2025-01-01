Суд оштрафував волинянина за незаконне зведення будинку біля залізниці

Суд оштрафував волинянина за незаконне зведення будинку біля залізниці
Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Андрію Марчуку за самовільне захоплення землі у санітарно-захисній зоні. Обвинувачений без жодних дозвільних документів побудував на ділянці будинок, за що отримав 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 20 березня, у 2013 році Андрій Марчук став власником 0,047 га землі у Ковельському районі. У серпні 2018 року обвинувачений звернувся до виконавчого комітету міської ради з проханням виділити ще 1000 м2 землі для зведення житлового будинку, проте отримав відмову, оскільки ця ділянка розташована у санітарно-захисній зоні залізниці, передає zaxid.net.

За даними слідства, на початку 2019 року чоловік самовільно зайняв землю та почав будівництво будинку площею 223 м2. У суді Андрій Марчук повністю визнав свою провину і розкаявся.

Суддя Володимир Губар визнав волинянина винним за ч.2, 4 ст.197-1 КК України (будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці) та призначив 17 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



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Теги: суд, покарання
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