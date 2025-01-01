Курс валют на 26 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 26 березня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США підвищилася на 5 копійок і становить 41,69 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,69 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,13 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,84 (+6 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,69 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,13 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,84 (+6 коп.)
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