У Луцьку у 7 багатоповерхівках невідомі обрізали дроти живлення датчиків





Про це розповів Іван Скорупський.



З його слів, системи приладів індивідуальних теплових пунктів перебувають на балансі підприємства. З приводу пошкодження майна ДКП "Луцьктепло" звернулось до поліції. Заміну кабеля проведуть коштом комунальників, каже Іван Скорупський, на подачу тепла в оселі лучан це не вплинуло.



Мешканка одного з будинків в обласному центрі показує місце, де обрізали дроти. Каже, що це сталося у темну пору доби. На відео з камер спостереження ОСББ видно, що орієнтовно о 22 годині поблизу підвалів ходили неповнолітні.



"Це ми виявили 19 березня. Порізали кабелі, тут ще кабелі у нас розкидані були, порізали кабелі і зрізали цей датчик. І його немає, очевидно забрали з собою чи викинули десь поблизу, невідомо де", — каже жінка.



Сантехнік Сергій Омелянчук каже, що без датчика індивідуальний тепловий пункт не працює.



"ІТП зупиняється, бо клапан перекриває і тоді перестає працювати все опалення, не працює весь будинок, аби за ніч у квартирах не стало холодно, з’єднав електричні дроти напряму", — каже Сергій Омельчук.



З його слів, голова ОСББ наступного дня викликав поліцію та написав заяву про пошкодження майна. Каже, що тієї ж ночі обрізали дроти і в сусідньому будинку.



Інспекторка сектору комунікацій головного управління нацполіції в області Марина Балдич каже, що правоохоронці зафіксували три випадки аналогічного пошкодження майна.



"Дійсно були повідомлення про пошкодження кабелів на вулицях Кравчука та Липинського у Луцьку. Це трапилось минулого тижня. Ці звернення зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", — каже Марина Балдич.



З її слів, наразі встановлюють осіб причетних до скоєння цих правопорушень, інформація на розгляді у ювенальних поліцейських.



Зі слів начальниці сектору ювенальної превенції Інни Остапович, у разі доведення неправомірних дій дітей до 16 років, батьки платитимуть штраф відповідно до 184 статті Адміністративного кодексу України, в якій йдеться про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Максимальна сума штрафу — 5 700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у семи багатоповерхівках невідомі обрізали дроти живлення датчиків вимірювання зовнішньої температури повітря, які під’єднані до індивідуальних теплових пунктів.Про це розповів Суспільному директор державного комунального підприємства "Луцьктепло"З його слів, системи приладів індивідуальних теплових пунктів перебувають на балансі підприємства. З приводу пошкодження майна ДКП "Луцьктепло" звернулось до поліції. Заміну кабеля проведуть коштом комунальників, каже Іван Скорупський, на подачу тепла в оселі лучан це не вплинуло.Мешканка одного з будинків в обласному центрі показує місце, де обрізали дроти. Каже, що це сталося у темну пору доби. На відео з камер спостереження ОСББ видно, що орієнтовно о 22 годині поблизу підвалів ходили неповнолітні."Це ми виявили 19 березня. Порізали кабелі, тут ще кабелі у нас розкидані були, порізали кабелі і зрізали цей датчик. І його немає, очевидно забрали з собою чи викинули десь поблизу, невідомо де", — каже жінка.Сантехнік Сергій Омелянчук каже, що без датчика індивідуальний тепловий пункт не працює."ІТП зупиняється, бо клапан перекриває і тоді перестає працювати все опалення, не працює весь будинок, аби за ніч у квартирах не стало холодно, з’єднав електричні дроти напряму", — каже Сергій Омельчук.З його слів, голова ОСББ наступного дня викликав поліцію та написав заяву про пошкодження майна. Каже, що тієї ж ночі обрізали дроти і в сусідньому будинку.Інспекторка сектору комунікацій головного управління нацполіції в областікаже, що правоохоронці зафіксували три випадки аналогічного пошкодження майна."Дійсно були повідомлення про пошкодження кабелів на вулицях Кравчука та Липинського у Луцьку. Це трапилось минулого тижня. Ці звернення зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", — каже Марина Балдич.З її слів, наразі встановлюють осіб причетних до скоєння цих правопорушень, інформація на розгляді у ювенальних поліцейських.Зі слів начальниці сектору ювенальної превенції, у разі доведення неправомірних дій дітей до 16 років, батьки платитимуть штраф відповідно до 184 статті Адміністративного кодексу України, в якій йдеться про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Максимальна сума штрафу — 5 700 гривень.

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