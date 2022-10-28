У Луцьку у 7 багатоповерхівках невідомі обрізали дроти живлення датчиків
Сьогодні, 10:06
У Луцьку у семи багатоповерхівках невідомі обрізали дроти живлення датчиків вимірювання зовнішньої температури повітря, які під’єднані до індивідуальних теплових пунктів.
Про це розповів Суспільному директор державного комунального підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський.
З його слів, системи приладів індивідуальних теплових пунктів перебувають на балансі підприємства. З приводу пошкодження майна ДКП "Луцьктепло" звернулось до поліції. Заміну кабеля проведуть коштом комунальників, каже Іван Скорупський, на подачу тепла в оселі лучан це не вплинуло.
Мешканка одного з будинків в обласному центрі показує місце, де обрізали дроти. Каже, що це сталося у темну пору доби. На відео з камер спостереження ОСББ видно, що орієнтовно о 22 годині поблизу підвалів ходили неповнолітні.
"Це ми виявили 19 березня. Порізали кабелі, тут ще кабелі у нас розкидані були, порізали кабелі і зрізали цей датчик. І його немає, очевидно забрали з собою чи викинули десь поблизу, невідомо де", — каже жінка.
Сантехнік Сергій Омелянчук каже, що без датчика індивідуальний тепловий пункт не працює.
"ІТП зупиняється, бо клапан перекриває і тоді перестає працювати все опалення, не працює весь будинок, аби за ніч у квартирах не стало холодно, з’єднав електричні дроти напряму", — каже Сергій Омельчук.
З його слів, голова ОСББ наступного дня викликав поліцію та написав заяву про пошкодження майна. Каже, що тієї ж ночі обрізали дроти і в сусідньому будинку.
Інспекторка сектору комунікацій головного управління нацполіції в області Марина Балдич каже, що правоохоронці зафіксували три випадки аналогічного пошкодження майна.
"Дійсно були повідомлення про пошкодження кабелів на вулицях Кравчука та Липинського у Луцьку. Це трапилось минулого тижня. Ці звернення зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", — каже Марина Балдич.
З її слів, наразі встановлюють осіб причетних до скоєння цих правопорушень, інформація на розгляді у ювенальних поліцейських.
Зі слів начальниці сектору ювенальної превенції Інни Остапович, у разі доведення неправомірних дій дітей до 16 років, батьки платитимуть штраф відповідно до 184 статті Адміністративного кодексу України, в якій йдеться про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Максимальна сума штрафу — 5 700 гривень.
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Про це розповів Суспільному директор державного комунального підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський.
З його слів, системи приладів індивідуальних теплових пунктів перебувають на балансі підприємства. З приводу пошкодження майна ДКП "Луцьктепло" звернулось до поліції. Заміну кабеля проведуть коштом комунальників, каже Іван Скорупський, на подачу тепла в оселі лучан це не вплинуло.
Мешканка одного з будинків в обласному центрі показує місце, де обрізали дроти. Каже, що це сталося у темну пору доби. На відео з камер спостереження ОСББ видно, що орієнтовно о 22 годині поблизу підвалів ходили неповнолітні.
"Це ми виявили 19 березня. Порізали кабелі, тут ще кабелі у нас розкидані були, порізали кабелі і зрізали цей датчик. І його немає, очевидно забрали з собою чи викинули десь поблизу, невідомо де", — каже жінка.
Сантехнік Сергій Омелянчук каже, що без датчика індивідуальний тепловий пункт не працює.
"ІТП зупиняється, бо клапан перекриває і тоді перестає працювати все опалення, не працює весь будинок, аби за ніч у квартирах не стало холодно, з’єднав електричні дроти напряму", — каже Сергій Омельчук.
З його слів, голова ОСББ наступного дня викликав поліцію та написав заяву про пошкодження майна. Каже, що тієї ж ночі обрізали дроти і в сусідньому будинку.
Інспекторка сектору комунікацій головного управління нацполіції в області Марина Балдич каже, що правоохоронці зафіксували три випадки аналогічного пошкодження майна.
"Дійсно були повідомлення про пошкодження кабелів на вулицях Кравчука та Липинського у Луцьку. Це трапилось минулого тижня. Ці звернення зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", — каже Марина Балдич.
З її слів, наразі встановлюють осіб причетних до скоєння цих правопорушень, інформація на розгляді у ювенальних поліцейських.
Зі слів начальниці сектору ювенальної превенції Інни Остапович, у разі доведення неправомірних дій дітей до 16 років, батьки платитимуть штраф відповідно до 184 статті Адміністративного кодексу України, в якій йдеться про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Максимальна сума штрафу — 5 700 гривень.
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