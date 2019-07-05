Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв

В чеському місті Хомутов зараз тривають Всесвітні Ігри бойових мистецтв. В рамках світового форуму проходить Чемпіонат Світу з українського національного виду спорту «Козацький двобій».Волинські спортсмени в складі збірної команди України в перший день чемпіонату додали до скарбнички збірної 5 золотих, 6 срібних та 8 бронзових нагород!Світові змагання зібрали 1880 спортсменів – представників 33 країн світу 5-ти континентів. Найбільше учасників представили США, Україна, Чехія, Італія, Польща та Німеччина. Волиняни, які увійшли до складу збірної, є вихованцями різних клубів та команд нашого регіону:- ДЮСШ «Динамо-Прайд»- Бійцівський Клуб «BUSHIDO»- Духовний спортивний Клуб прикладного рукопашу «Інсайт»- Волинський обласний спортивний Клуб «Магістр»- Спортивний Клуб «Воїн»- Спортивний Клуб «Фенікс».Голова Волинської обласної федерації козацького двобою, перший заступник голови Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Українирозповів про перші успіхи бійців-учасників:«Ми готувалися до цих змагань майже рік. До цього був надзвичайно вдалий чемпіонат Європи, який проходив в м. Серравалє (Сан-Маріно). Україна на чемпіонаті Європи здобула перше загальнокомандне місце. Чемпіонат Світу – це трохи інший рівень. Тут набагато чисельніші категорії, вищий рівень спортсменів, значно ширша географія країн-учасниць, відповідно і зовсім інші вимоги до потенційних переможців. Ми повинні бути реально на голову вищими за опонентів, аби перемагати на змаганнях такого рівня!»Особливою подією чемпіонату стала перемога Луцької спортсменки, яка вийшла на п’єдестал з прапором, підписаним бійцями 53 батальйону 100-ї ОМБР.Свою перемогу дівчина присвятила воїнам Волинської «Сотки», які сьогодні захищають Україну на найгарячіших напрямках.