Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв

Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв
В чеському місті Хомутов зараз тривають Всесвітні Ігри бойових мистецтв. В рамках світового форуму проходить Чемпіонат Світу з українського національного виду спорту «Козацький двобій».

Волинські спортсмени в складі збірної команди України в перший день чемпіонату додали до скарбнички збірної 5 золотих, 6 срібних та 8 бронзових нагород!

Світові змагання зібрали 1880 спортсменів – представників 33 країн світу 5-ти континентів. Найбільше учасників представили США, Україна, Чехія, Італія, Польща та Німеччина. Волиняни, які увійшли до складу збірної, є вихованцями різних клубів та команд нашого регіону:

- ДЮСШ «Динамо-Прайд»

- Бійцівський Клуб «BUSHIDO»

- Духовний спортивний Клуб прикладного рукопашу «Інсайт»

- Волинський обласний спортивний Клуб «Магістр»

- Спортивний Клуб «Воїн»

- Спортивний Клуб «Фенікс».

Голова Волинської обласної федерації козацького двобою, перший заступник голови Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Олександр Кулаков розповів про перші успіхи бійців-учасників:
Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв

«Ми готувалися до цих змагань майже рік. До цього був надзвичайно вдалий чемпіонат Європи, який проходив в м. Серравалє (Сан-Маріно). Україна на чемпіонаті Європи здобула перше загальнокомандне місце. Чемпіонат Світу – це трохи інший рівень. Тут набагато чисельніші категорії, вищий рівень спортсменів, значно ширша географія країн-учасниць, відповідно і зовсім інші вимоги до потенційних переможців. Ми повинні бути реально на голову вищими за опонентів, аби перемагати на змаганнях такого рівня!»
Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв

Особливою подією чемпіонату стала перемога Луцької спортсменки Алли Гаврилюк, яка вийшла на п’єдестал з прапором, підписаним бійцями 53 батальйону 100-ї ОМБР.
Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв

Свою перемогу дівчина присвятила воїнам Волинської «Сотки», які сьогодні захищають Україну на найгарячіших напрямках.
Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв
Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв
Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв
Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв
Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв
Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв

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Теги: Волинь, сппортсмени, переможці
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