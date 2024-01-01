22 вересня на Волині: гортаючи календар

22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні - день народження голови Луцького міськрайонного суду Анатолія Пахолюка (на фото) та колишнього заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Сергія Кошарука.

Також день народження відзначають народний депутат України 7 і 8 скликань Юрій Савчук та ексголова правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олександр Товстенюк.

Цього дня іменини відзначають ті, кого нарекли іменами Макар, Микола, Олександр, Петро.

Інтернет-видання ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Також цього дня відзначають День без автомобілів. У Європі і деяких інших країнах світу людей закликають пересісти на велосипеди, підводи чи інший екологічний вид транспорту або ж ходити пішки. Ідея мінімізації використання автотранспорту, працюючого на двигуні внутрішнього згоряння, виникла з початку знаменитої нафтової кризи 1973-го року, яка до цих пір вважається найбільшою у світовій енергетичній галузі.

Все більш відверті заклики хоча б якось скоротити використання автотранспорту в світовому співтоваристві стали звучати уже з 1994-го року. Так виник символічний «День без автомобілів», який став періодично проводитися в країнах Європи 22-го вересня.

У Луцьку 22 вересня 1982 року з конвеєра ЛуАЗу зійшов 100-тисячний автомобіль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У неділю світло в Україні не відключатимуть
21 вересень, 23:09
Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв
21 вересень, 22:07
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк, який раніше працював на Волині
21 вересень, 21:09
На Волині — дводенні всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное
21 вересень, 20:35
Схожі новини
15 вересня на Волині: гортаючи календар 15 вересня на Волині: гортаючи календар
15 вересень, 00:00
8 вересня на Волині: гортаючи календар 8 вересня на Волині: гортаючи календар
08 вересень, 00:00
1 вересня на Волині: гортаючи календар 1 вересня на Волині: гортаючи календар
01 вересень, 00:00
25 серпня на Волині: гортаючи календар 25 серпня на Волині: гортаючи календар
25 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У неділю світло в Україні не відключатимуть
21 вересень, 23:09
 0
Волинські спортсмени – переможці Всесвітніх Ігор бойових мистецтв
21 вересень, 22:07
 0
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк, який раніше працював на Волині
21 вересень, 21:09
 0
На Волині — дводенні всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное
21 вересень, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8