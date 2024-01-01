Дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому «Шайковка» у росії, – ЗМІ

Дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому «Шайковка» у росії, – ЗМІ
Дрони Служби безпеки України уразили інфраструктуру військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області Росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела.

Зазначається, що на цьому аеродромі дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

“СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу – одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон “падіння уламків” у самому розпалі”, – зазначило джерело.

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Теги: Росія, Україна, війна
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