Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат

Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Під час зустрічі з екзархами (послами, - ред.) Константинополя, яка відбулася в Києві 28 серпня Президент Зеленський заявив, що Україні потрібен свій патріархат, пише LB.ua.

«Я сказав, що наші люди, українці, зрозуміли б, якби наш статус було піднесено до патріархату. Екзархи прийняли інформацію і донесуть її до Вселенського Патріарха Варфоломія, будуть радитися», — повідомив Володимир Зеленський, відповідаючи на відповідне питання під час спілкування з журналістами в Києві.

За його словами, екзархи мають можливе бачення плану дій щодо піднесення української митрополії до патріархату, але він має пройти обговорення (передовсім – в Константинополі, - ред.).

«Вони на контакті з Віктором Єленським з цього питання. Мають повернутися з конкретними пропозиціями», — додав він.

Як відомо, Томос про автокефалію Україна отримала в 2019-му році, за результатами проведення в грудні 2018-го Об’єднавчого собору. Створена тоді Православна церква України наразі має статус митрополії. Згідно канонів, піднесення до патріархату можливе тільки в рамках діючого Томосу (тобто надання ще одного виключається).

Також передбачається, що патріархат може бути наданий тільки «всій повноті українського православ’я», тобто для цього всі православні конфесії мають об’єднатися. Формально діалог між ПЦУ і УПЦ (колишня МП) ведеться, але на нинішньому етапі про об’єднання, бодай часткове, говорити не доводиться.

Більше того, його унеможливлює розірвання РПЦ канонічного спілкування з Константинопольським патріархатом. Це відбулося ще в 2018-му році і УПЦ МП, як складова частина РПЦ, таке рішення підтримала.

А в травні 2022-го, на своєму Соборі, заявляючи про нібито розрив з РПЦ, його повторно підтвердила.

«Ми, як держава, не будемо ніяк впливати або тиснути», — підкреслив Зеленський, коментуючи можливу участь в діалозі церков.


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Теги: Зеленський, УПЦ МП
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