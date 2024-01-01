Росія атакувала Україну 80 «шахедами» та двома ракетами

Росія атакувала Україну 80 «шахедами» та двома ракетами
У ніч на 22 вересня Росія запустила по Україні дві авіаційні ракети Х-59/69 та 80 дронів типу "Шахед". Сили ППО збили 71 російський безпілотник.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 22 вересня противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БПЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська", — йдеться у повідомленні.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БПЛА, ще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені", — додають у повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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