У польської сторони – збій бази даних: призупинено пропуск транспорту через «Устилуг – Зосін»

Пропуск транспортних засобів через "Устилуг - Зосін" на кордоні з Польщею тимчасово не здійснюється.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."Цієї ночі через збій в роботі мереж польської прикордонної служби тимчасово призупинено пропуск транспортних засобів через МАПП Устилуг – Зосін. З метою уникнення накопичення черг, просимо врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про відновлення руху повідомлять додатково, після усунення технічних проблем у Зосіні.