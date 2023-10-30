У польської сторони – збій бази даних: призупинено пропуск транспорту через «Устилуг – Зосін»
Сьогодні, 11:09
Пропуск транспортних засобів через "Устилуг - Зосін" на кордоні з Польщею тимчасово не здійснюється.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"Цієї ночі через збій в роботі мереж польської прикордонної служби тимчасово призупинено пропуск транспортних засобів через МАПП Устилуг – Зосін. З метою уникнення накопичення черг, просимо врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про відновлення руху повідомлять додатково, після усунення технічних проблем у Зосіні.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"Цієї ночі через збій в роботі мереж польської прикордонної служби тимчасово призупинено пропуск транспортних засобів через МАПП Устилуг – Зосін. З метою уникнення накопичення черг, просимо врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про відновлення руху повідомлять додатково, після усунення технічних проблем у Зосіні.
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