Помер Герой з Волині Богдан Змієвський
Сьогодні, 13:25
Помер військовослужбовець Богдан Змієвський з Ольганівки. Рожищенська громада знову у жалобі.
"Перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Збройних сил України Змієвський Богдан Віталійович, 1999 року народження, житель села Ольганівка.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - повідомили у громаді.
Зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 22 до 24 вересня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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"Перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Збройних сил України Змієвський Богдан Віталійович, 1999 року народження, житель села Ольганівка.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - повідомили у громаді.
Зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 22 до 24 вересня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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