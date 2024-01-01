Помер Герой з Волині Богдан Змієвський

Помер Герой з Волині Богдан Змієвський
Помер військовослужбовець Богдан Змієвський з Ольганівки. Рожищенська громада знову у жалобі.

"Перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Збройних сил України Змієвський Богдан Віталійович, 1999 року народження, житель села Ольганівка.

Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - повідомили у громаді.

Зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 22 до 24 вересня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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