Міжконтинентальна ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань у рф





Про це пише



Свої висновки MeNMyRC робить на основі супутникових знімків, на яких видно велику воронку в Плесецьку, а також даних про польоти американських літаків-розвідників.



Повідомляється, нібито величезна воронка свідчить про те, що ракета вибухнула в шахті, знищивши випробувальний полігон. Пожежу в районі полігону зафіксували супутники NOAA-20 і SUOMI NPP, повідомив експерт.



Для спостереження за випробуваннями "Сармата" з американської бази на Алясці вилітав американський розвідувальний літак Boeing RC-135S Cobra Ball, уточнює MeNMyRC з посиланням на дані FlightRadar24. Однак він не зафіксував запуску, йдеться в публікації.



На думку експерта, це може пояснюватися тим, що вибух міг статися не безпосередньо під час запуску, а, наприклад, у процесі завантаження палива.



Раніше західні ЗМІ повідомляли про п'ять невдалих запусків "Сармата".



За даними CNBC, найтриваліший випробувальний політ "Сармата" тривав трохи більше ніж дві хвилини: ракета пролетіла трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування і розбилася.



Єдиний успішний запуск ракети нібито відбувся 20 квітня 2022 року.



Диктатор володимир путін доручив у 2022 році поставити "Сармат" на бойове чергування, що було зроблено у вересні 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Плесецьку під час випробувань вибухнула міжконтинентальна ракета "Сармат", повідомив OSINT-проєкт MeNMyRC, оприлюднивши знімки із супутника.Про це пише Українська правда з посиланням на MeNMyRC та на аналітика MT Anderson.Свої висновки MeNMyRC робить на основі супутникових знімків, на яких видно велику воронку в Плесецьку, а також даних про польоти американських літаків-розвідників.Повідомляється, нібито величезна воронка свідчить про те, що ракета вибухнула в шахті, знищивши випробувальний полігон. Пожежу в районі полігону зафіксували супутники NOAA-20 і SUOMI NPP, повідомив експерт.Для спостереження за випробуваннями "Сармата" з американської бази на Алясці вилітав американський розвідувальний літак Boeing RC-135S Cobra Ball, уточнює MeNMyRC з посиланням на дані FlightRadar24. Однак він не зафіксував запуску, йдеться в публікації.На думку експерта, це може пояснюватися тим, що вибух міг статися не безпосередньо під час запуску, а, наприклад, у процесі завантаження палива.Раніше західні ЗМІ повідомляли про п'ять невдалих запусків "Сармата".За даними CNBC, найтриваліший випробувальний політ "Сармата" тривав трохи більше ніж дві хвилини: ракета пролетіла трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування і розбилася.Єдиний успішний запуск ракети нібито відбувся 20 квітня 2022 року.Диктатор володимир путін доручив у 2022 році поставити "Сармат" на бойове чергування, що було зроблено у вересні 2023 року.

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