Міжконтинентальна ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань у рф
Сьогодні, 15:20
У Плесецьку під час випробувань вибухнула міжконтинентальна ракета "Сармат", повідомив OSINT-проєкт MeNMyRC, оприлюднивши знімки із супутника.
Про це пише Українська правда з посиланням на MeNMyRC та на аналітика MT Anderson.
Свої висновки MeNMyRC робить на основі супутникових знімків, на яких видно велику воронку в Плесецьку, а також даних про польоти американських літаків-розвідників.
Повідомляється, нібито величезна воронка свідчить про те, що ракета вибухнула в шахті, знищивши випробувальний полігон. Пожежу в районі полігону зафіксували супутники NOAA-20 і SUOMI NPP, повідомив експерт.
Для спостереження за випробуваннями "Сармата" з американської бази на Алясці вилітав американський розвідувальний літак Boeing RC-135S Cobra Ball, уточнює MeNMyRC з посиланням на дані FlightRadar24. Однак він не зафіксував запуску, йдеться в публікації.
На думку експерта, це може пояснюватися тим, що вибух міг статися не безпосередньо під час запуску, а, наприклад, у процесі завантаження палива.
Раніше західні ЗМІ повідомляли про п'ять невдалих запусків "Сармата".
За даними CNBC, найтриваліший випробувальний політ "Сармата" тривав трохи більше ніж дві хвилини: ракета пролетіла трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування і розбилася.
Єдиний успішний запуск ракети нібито відбувся 20 квітня 2022 року.
Диктатор володимир путін доручив у 2022 році поставити "Сармат" на бойове чергування, що було зроблено у вересні 2023 року.
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Про це пише Українська правда з посиланням на MeNMyRC та на аналітика MT Anderson.
Свої висновки MeNMyRC робить на основі супутникових знімків, на яких видно велику воронку в Плесецьку, а також даних про польоти американських літаків-розвідників.
Повідомляється, нібито величезна воронка свідчить про те, що ракета вибухнула в шахті, знищивши випробувальний полігон. Пожежу в районі полігону зафіксували супутники NOAA-20 і SUOMI NPP, повідомив експерт.
Для спостереження за випробуваннями "Сармата" з американської бази на Алясці вилітав американський розвідувальний літак Boeing RC-135S Cobra Ball, уточнює MeNMyRC з посиланням на дані FlightRadar24. Однак він не зафіксував запуску, йдеться в публікації.
На думку експерта, це може пояснюватися тим, що вибух міг статися не безпосередньо під час запуску, а, наприклад, у процесі завантаження палива.
Раніше західні ЗМІ повідомляли про п'ять невдалих запусків "Сармата".
За даними CNBC, найтриваліший випробувальний політ "Сармата" тривав трохи більше ніж дві хвилини: ракета пролетіла трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування і розбилася.
Єдиний успішний запуск ракети нібито відбувся 20 квітня 2022 року.
Диктатор володимир путін доручив у 2022 році поставити "Сармат" на бойове чергування, що було зроблено у вересні 2023 року.
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