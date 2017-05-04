Волинські прикордонники стали призерами змагань «Kordon Race»

Волинські прикордонники стали призерами змагань «Kordon Race»
Команда Волинського прикордонного загону взяла участь у командному забігу з перешкодами «Kordon Race», який учора відбувся на Львівщині.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

За перемогу змагалися спортсмени від семи військових частин Західного регіонального управління, діти, ветерани війни та усі охочі. Цьогоріч переможців визначали як в індивідуальних, так і в командних змаганнях.

Учасники долали спеціально спроєктовану трасу довжиною до 3 кілометри з понад 20 перешкодами. Прикордонники та прикордонниці долали вертикальну стіну, рукохід, бар’єри, водні перешкоди, а на фініші траси потрібно було подолати кількаметрову рампу, де прикордонники доклали максимальних зусиль та проявили свою згуртованість.

За результатами змагань «Kordon Race» команда Волинського прикордонного загону виборола третє місце. А прикордонниця Ірина Адамчук у забігу «Individual» жінки здобула бронзу.

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Теги: Волинь, прикордонники, змагання
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