Впродовж тижня рф застосувала проти України понад 900, близько 400 «шахедів» та 30 ракет

Впродовж тижня рф застосувала проти України понад 900, близько 400 «шахедів» та 30 ракет
Протягом тижня російська армія застосувала проти України понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів" і майже 30 ракет різних типів.

Про це заявив президент, пише LB.ua.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по Харкову – авіабомбами по звичайному житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога", — нагадав Президент.

За словами глави держави, протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів.

"Нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", — наголосив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
Впродовж тижня рф застосувала проти України понад 900, близько 400 «шахедів» та 30 ракет
Сьогодні, 19:33
Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу пливли в морі на надувному човні, — WSJ
Сьогодні, 18:06
Волинські прикордонники стали призерами змагань «Kordon Race»
Сьогодні, 16:16
Міжконтинентальна ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань у рф
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу пливли в морі на надувному човні, — WSJ Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу пливли в морі на надувному човні, — WSJ
Сьогодні, 18:06
Міжконтинентальна ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань у рф Міжконтинентальна ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань у рф
Сьогодні, 15:20
Помер Герой з Волині Богдан Змієвський Помер Герой з Волині Богдан Змієвський
Сьогодні, 13:25
Росія атакувала Україну 80 «шахедами» та двома ракетами Росія атакувала Україну 80 «шахедами» та двома ракетами
Сьогодні, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Впродовж тижня рф застосувала проти України понад 900, близько 400 «шахедів» та 30 ракет
Сьогодні, 19:33
 0
Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу пливли в морі на надувному човні, — WSJ
Сьогодні, 18:06
 0
Волинські прикордонники стали призерами змагань «Kordon Race»
Сьогодні, 16:16
 0
Міжконтинентальна ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань у рф
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8