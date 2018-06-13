Дорожчають яйця та картопля: які ціни на луцькому ринку





А от які ж ціни на продукти – розповідають на ютуб-каналі It's My Life, передає



Блогерка впродовж пів години прогулюється поміж «точками» та дізнається ціни на різноманітні товари.



Отож, розпочнемо з овочів. На них ціни дуже різні.



Якщо капуста скрізь коштує стабільно – 25 гривень, то ціни на картоплю починаються від 14 гривень за кілограм і зростають до 16, 17, 18 гривень.



Цибулю можна придбати за 15 гривень, моркву – за 20, буряк – за 14, кукурудзу – за 35.



А от головка часнику поки вартує 5 гривень, кілограм коштує в межах 70–150 гривень.



Помідори, залежно від сорту та розміру, мають ціну від 20 і до 40. Найчастіше зустрічається ціна 35, а от найдорожче коштували жовті – 60 гривень.



Баклажани купити зможете по 30 гривень. Зелень по 10–15 за пучок.



Ціна на перець стартує від 30 гривень і зростає. Найгарніший можна придбати за 60–65 гривень за кілограм, а от гострий чилі вартує 5 гривень за штуку та 4 – за один зелений.



Гарбузи орієнтовно коштують від 10 до 20 гривень за кілограм.



А от титул «найдорожчих» поки отримують огірки. Ціни на них стартують від 58 до 80 гривень за кілограм.



Також на ринку великий вибір ягід та фруктів.



Кавуни ще можна придбати за 30 гривень, дині – за 50, сливи – за 40.



Яблука також різноманітні і ціни різні.



Ціни починаються від 12 гривень і, зважаючи на розмір і сорт, зростають від 15 до 30 гривень за кілограм.



Груші ж трохи дорожчі. На них ціна коливається в межах 25–35 гривень.



Домашній виноград ви зможете придбати навіть за 15 гривень. Проте є і дорожчий – за 25, 30 грн. А от «Киш Миш» продають по 110 гривень.



Орієнтовна ціна на малину – 35 гривень, на лохину – 80–90 за кіло.



Ціни на свіже м'ясо такі: шинка – 160-180 грн за кг, тушка курки – 200, ребра – 150–170, сало – 120, 180, бочок – 140, шийка – 200, лопатка – 150 гривень.



Копчена грудинка вартуватиме вам 380 гривень, а копчена курка – 200 за кг.



Що ж щодо «молочки» та яєць:



Сметана продається по 70–100 гривень за пів літра.



Домашній сир обійдеться вам у 120 гривень за кілограм.



Яйця ще можна знайти по 37 гривень, але більшість продавців уже називають ціну 60–70.



Також на ринку повно «осінніх» продуктів, які допоможуть вам відчути атмосферу цієї пори.



Обліпиха для запашного чаю коштує 100 гривень за баночку.



А от на мед, каже блогерка, ціни хороші. Гречаний можна придбати за 135 гривень.



Також тут можна придбати фреш із апельсина, лимону та цукру. А коштує він 60 гривень за літр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому ринку біля супермаркету Torba щовівторка та щосуботи купити можна практично все: від петрушки і до м'яса.А от які ж ціни на продукти – розповідають на ютуб-каналі It's My Life, передає "Конкурент" Блогерка впродовж пів години прогулюється поміж «точками» та дізнається ціни на різноманітні товари.Отож, розпочнемо з овочів. На них ціни дуже різні.Якщо капуста скрізь коштує стабільно – 25 гривень, то ціни на картоплю починаються від 14 гривень за кілограм і зростають до 16, 17, 18 гривень.Цибулю можна придбати за 15 гривень, моркву – за 20, буряк – за 14, кукурудзу – за 35.А от головка часнику поки вартує 5 гривень, кілограм коштує в межах 70–150 гривень.Помідори, залежно від сорту та розміру, мають ціну від 20 і до 40. Найчастіше зустрічається ціна 35, а от найдорожче коштували жовті – 60 гривень.Баклажани купити зможете по 30 гривень. Зелень по 10–15 за пучок.Ціна на перець стартує від 30 гривень і зростає. Найгарніший можна придбати за 60–65 гривень за кілограм, а от гострий чилі вартує 5 гривень за штуку та 4 – за один зелений.Гарбузи орієнтовно коштують від 10 до 20 гривень за кілограм.А от титул «найдорожчих» поки отримують огірки. Ціни на них стартують від 58 до 80 гривень за кілограм.Також на ринку великий вибір ягід та фруктів.Кавуни ще можна придбати за 30 гривень, дині – за 50, сливи – за 40.Яблука також різноманітні і ціни різні.Ціни починаються від 12 гривень і, зважаючи на розмір і сорт, зростають від 15 до 30 гривень за кілограм.Груші ж трохи дорожчі. На них ціна коливається в межах 25–35 гривень.Домашній виноград ви зможете придбати навіть за 15 гривень. Проте є і дорожчий – за 25, 30 грн. А от «Киш Миш» продають по 110 гривень.Орієнтовна ціна на малину – 35 гривень, на лохину – 80–90 за кіло.Ціни на свіже м'ясо такі: шинка – 160-180 грн за кг, тушка курки – 200, ребра – 150–170, сало – 120, 180, бочок – 140, шийка – 200, лопатка – 150 гривень.Копчена грудинка вартуватиме вам 380 гривень, а копчена курка – 200 за кг.Що ж щодо «молочки» та яєць:Сметана продається по 70–100 гривень за пів літра.Домашній сир обійдеться вам у 120 гривень за кілограм.Яйця ще можна знайти по 37 гривень, але більшість продавців уже називають ціну 60–70.Також на ринку повно «осінніх» продуктів, які допоможуть вам відчути атмосферу цієї пори.Обліпиха для запашного чаю коштує 100 гривень за баночку.А от на мед, каже блогерка, ціни хороші. Гречаний можна придбати за 135 гривень.Також тут можна придбати фреш із апельсина, лимону та цукру. А коштує він 60 гривень за літр.

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