Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 вересня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 вересня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.
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