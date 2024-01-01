Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 23 вересня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.



Волинська область



Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.



Вітер північно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 23 вересняНевелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.Вітер північно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.

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