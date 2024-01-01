Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 23 вересня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.

Волинська область

Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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