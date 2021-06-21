На Волині відбулися всеукраїнські змагання «Луцька десятка — 2024»
Сьогодні, 21:15
В обласному центрі Волині 22 вересня відбулися 18-ті всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби "Луцька десятка — 2024" пам'яті заслуженого тренера України Романа Карпюка.
Про це повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.
Спортсмени додали обрану дистанцію вздовж проспекту Волі, зокрема від вулиці Паркової до вулиці Шопена. На цей час рух для приватного та громадського транспорту на цьому маршруті перекрили.
Зону старту та фінішу організували біля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Дорослі атлети долали дистанцію у 10 кілометрів. Спортсменка Марія Сахарук здобула "срібло": вона подолала дистанцію 10 кілометрів за 43.57. "Бронза" серед чоловіків дісталася Івану Банзеруку, котрий пробіг 10 кілометрів за 40.29.
Четверту сходинку посіла волинянка Валерія Шоломіцька, подолавши обрану 10-кілометрову дистанцію з результатом 46.47.
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Про це повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.
Спортсмени додали обрану дистанцію вздовж проспекту Волі, зокрема від вулиці Паркової до вулиці Шопена. На цей час рух для приватного та громадського транспорту на цьому маршруті перекрили.
Зону старту та фінішу організували біля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Дорослі атлети долали дистанцію у 10 кілометрів. Спортсменка Марія Сахарук здобула "срібло": вона подолала дистанцію 10 кілометрів за 43.57. "Бронза" серед чоловіків дісталася Івану Банзеруку, котрий пробіг 10 кілометрів за 40.29.
Четверту сходинку посіла волинянка Валерія Шоломіцька, подолавши обрану 10-кілометрову дистанцію з результатом 46.47.
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