На Волині відбулися всеукраїнські змагання «Луцька десятка — 2024»

В обласному центрі Волині 22 вересня відбулися 18-ті всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби "Луцька десятка — 2024" пам'яті заслуженого тренера УкраїниПро це повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.Спортсмени додали обрану дистанцію вздовж проспекту Волі, зокрема від вулиці Паркової до вулиці Шопена. На цей час рух для приватного та громадського транспорту на цьому маршруті перекрили.Зону старту та фінішу організували біля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки.Дорослі атлети долали дистанцію у 10 кілометрів. Спортсменказдобула "срібло": вона подолала дистанцію 10 кілометрів за 43.57. "Бронза" серед чоловіків дісталася, котрий пробіг 10 кілометрів за 40.29.Четверту сходинку посіла волинянка, подолавши обрану 10-кілометрову дистанцію з результатом 46.47.