У Луцьку нетверезий водій в'їхав у припарковане авто, яке врізалося в ще одне

У Луцьку нетверезий водій в'їхав у припарковане авто, яке врізалося в ще одне
У Луцьку на вулиці Винниченка сталася дорожньо-траспортна пригода за участю трьох машин. 32-річний водій легковика Geely під час руху заднім ходом наїхав на припарковане авто Renault.

ДТП зафіксували 21 вересня орієнтовно о 18:00. Про це 22 вересня повідомили в патрульній поліції області.

Автомобіль Renault від удару зіткнувся з автомобілем марки Opel, що був припаркований поруч. Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки алкогольного спʼяніння. Під час освідування "Драгер" показав у крові водія 2,06 проміле алкоголю.

На 32-річного водія патрульні склали протоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йдеться про керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, та порушення ПДР, що спричинило ДТП. За це передбачені штрафи у розмірі 17 850 гривень, а також позбавлення права керування на рік.

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Теги: ДТП, Луцьк
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