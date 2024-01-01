Чи вимикатимуть українцям світло у понеділок, 23 вересня: подробиці

Чи вимикатимуть українцям світло у понеділок, 23 вересня: подробиці
В Україні у понеділок, 23 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Проте у вечірній час варто обмежити споживання потужних приладів.

Про це інформує "Укренерго".

"Завтра, 23 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.

Однак українців закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".

Зазначимо, що відключень світла в Україні немає вже понад два тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи вимикатимуть українцям світло у понеділок, 23 вересня: подробиці
Сьогодні, 21:45
На Волині відбулися всеукраїнські змагання «Луцька десятка — 2024»
Сьогодні, 21:15
Дорожчають яйця та картопля: які ціни на луцькому ринку
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
Впродовж тижня рф застосувала проти України понад 900, близько 400 «шахедів» та 30 ракет
Сьогодні, 19:33
Схожі новини
Відключення світла на Волині: чи діятимуть обмеження 20 вересня Відключення світла на Волині: чи діятимуть обмеження 20 вересня
19 вересень, 21:12
Чи відключатимуть світло на Волині 18 вересня: подробиці Чи відключатимуть світло на Волині 18 вересня: подробиці
17 вересень, 21:45
«Укренерго» дало прогноз щодо відключення світла на 16 вересня «Укренерго» дало прогноз щодо відключення світла на 16 вересня
15 вересень, 21:15
Чи відключатимуть світло 14 вересня на Волині: подробиці Чи відключатимуть світло 14 вересня на Волині: подробиці
13 вересень, 21:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи вимикатимуть українцям світло у понеділок, 23 вересня: подробиці
Сьогодні, 21:45
 0
На Волині відбулися всеукраїнські змагання «Луцька десятка — 2024»
Сьогодні, 21:15
 0
Дорожчають яйця та картопля: які ціни на луцькому ринку
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Впродовж тижня рф застосувала проти України понад 900, близько 400 «шахедів» та 30 ракет
Сьогодні, 19:33
 0
Медіа
відео
1/8