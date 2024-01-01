Чи вимикатимуть українцям світло у понеділок, 23 вересня: подробиці
Сьогодні, 21:45
В Україні у понеділок, 23 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Проте у вечірній час варто обмежити споживання потужних приладів.
Про це інформує "Укренерго".
"Завтра, 23 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.
Однак українців закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.
"Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".
Зазначимо, що відключень світла в Україні немає вже понад два тижні.
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Про це інформує "Укренерго".
"Завтра, 23 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.
Однак українців закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.
"Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".
Зазначимо, що відключень світла в Україні немає вже понад два тижні.
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