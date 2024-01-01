Чи вимикатимуть українцям світло у понеділок, 23 вересня: подробиці

В Україні у понеділок, 23 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Проте у вечірній час варто обмежити споживання потужних приладів.Про це інформує "Укренерго"."Завтра, 23 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.Однак українців закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години."Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".Зазначимо, що відключень світла в Україні немає вже понад два тижні.