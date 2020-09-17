Тянь-Шань, Кишмиш, Мускаріс: господар із Волині вирощує 32 сорти винограду

Володимир Положевець із села Колки Луцького району вирощує 32 сорти винограду на власному обійсті. Цією справою чоловік займається понад 10 років.



Як розповів



"13 яблунь, 9 груш, сливи, персики, абрикоси, черешні і шовковиця і хурма, інжир, ківі. Це треба любити цю справу, треба бути, як кажуть, рабом цього всього", — зазначив волинянин.



Виноградарством Володимир Положевець зацікавився, коли вийшов на пенсію у 2015 році. Тоді, з його слів, з’явився і час, і натхнення.



"Працював головою правління Маневицького РТП: ремонтували двигуни, транспорт. Коли вийшов на пенсію, вільного часу багато, треба якесь заняття. Садок новий, все старе викорчували, насадили сортові саджанці, вже плодоносять", — сказав чоловік.



На власній земельній ділянці господар висадив пів сотні кущів винограду. Нині на змайстрованій конструкції для винограду росте п’ять сортів.



"Площинна шпалера з висаючим приростом, найкращий вид шпалери на сьогоднішній час. Сам намалював, поварили з зятем і зробили ось таку шпалеру", — розповів волинянин.



Сорти винограду переважно ранні й надранні, технологію виноградарства Володимир Положевець вивчав самостійно.



"Це сорт "Тянь-шань". Це киш-мишний сорт, пізній: я його зрізаю, тоді в пляшку з водою і в погребі стоїть. Так ми на Новий рік їли свіжий виноград", — розповів господар.



Цього року, зі слів волинянина, через спекотну погоду виноград дозрів на 10 днів раніше. Уже зібрав сім відер урожаю. Серед зібраного є окремий технічний сорт, котрий підходить для виготовлення домашнього вина — це "Мускаріс".



"Тут п’ять кущів сорт для вина. Біле таке ароматне вино. Тут росте п’ять різних сортів. Це сорт "Ладанний", дуже гарний аромат. Рекомендую залишати на одній лозі одне гроно, але як казав "жаба давить" як ого лишити одне, як вони обидва гарні. Якщо зважити, то два грона заважать більше, ніж те одне, що виросте", — сказав господар.



Виноград вирощують для власного споживання: сушать з нього родзинки, консервують, готують домашні вина, а ще частину врожаю роздають друзям, розповіла господиня Орися Положевець.



"В першу чергу хотілося для сім’ї, для внуків, для дітей. Він із задоволенням цим займається, то я його повинна підтримувати", — зазначила волинянка.



Щоб отримати хороший врожай, виноград потрібно обробляти від хвороб та шкідників. Догляд за цією рослиною вимагає багато праці, додав Володимир Положевець.



"Якщо хтось думає: "Я обробляти не буду, там чисто екологічно..." Я теж такий розумний був, а як оїдіум (борошниста роса) взявся, то все пропало. Без хімії не обійдешся. Але коли вже він достигає і от гусінь лазить, то я ж не буду зараз обробляти", — додав волинянин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волиняниніз села Колки Луцького району вирощує 32 сорти винограду на власному обійсті. Цією справою чоловік займається понад 10 років.Як розповів Суспільному господар, окрім винограду, виростив також яблуні, груші, сливи, шовковицю, інжир, ківі та хурму."13 яблунь, 9 груш, сливи, персики, абрикоси, черешні і шовковиця і хурма, інжир, ківі. Це треба любити цю справу, треба бути, як кажуть, рабом цього всього", — зазначив волинянин.Виноградарством Володимир Положевець зацікавився, коли вийшов на пенсію у 2015 році. Тоді, з його слів, з’явився і час, і натхнення."Працював головою правління Маневицького РТП: ремонтували двигуни, транспорт. Коли вийшов на пенсію, вільного часу багато, треба якесь заняття. Садок новий, все старе викорчували, насадили сортові саджанці, вже плодоносять", — сказав чоловік.На власній земельній ділянці господар висадив пів сотні кущів винограду. Нині на змайстрованій конструкції для винограду росте п’ять сортів."Площинна шпалера з висаючим приростом, найкращий вид шпалери на сьогоднішній час. Сам намалював, поварили з зятем і зробили ось таку шпалеру", — розповів волинянин.Сорти винограду переважно ранні й надранні, технологію виноградарства Володимир Положевець вивчав самостійно."Це сорт "Тянь-шань". Це киш-мишний сорт, пізній: я його зрізаю, тоді в пляшку з водою і в погребі стоїть. Так ми на Новий рік їли свіжий виноград", — розповів господар.Цього року, зі слів волинянина, через спекотну погоду виноград дозрів на 10 днів раніше. Уже зібрав сім відер урожаю. Серед зібраного є окремий технічний сорт, котрий підходить для виготовлення домашнього вина — це "Мускаріс"."Тут п’ять кущів сорт для вина. Біле таке ароматне вино. Тут росте п’ять різних сортів. Це сорт "Ладанний", дуже гарний аромат. Рекомендую залишати на одній лозі одне гроно, але як казав "жаба давить" як ого лишити одне, як вони обидва гарні. Якщо зважити, то два грона заважать більше, ніж те одне, що виросте", — сказав господар.Виноград вирощують для власного споживання: сушать з нього родзинки, консервують, готують домашні вина, а ще частину врожаю роздають друзям, розповіла господиня"В першу чергу хотілося для сім’ї, для внуків, для дітей. Він із задоволенням цим займається, то я його повинна підтримувати", — зазначила волинянка.Щоб отримати хороший врожай, виноград потрібно обробляти від хвороб та шкідників. Догляд за цією рослиною вимагає багато праці, додав Володимир Положевець."Якщо хтось думає: "Я обробляти не буду, там чисто екологічно..." Я теж такий розумний був, а як оїдіум (борошниста роса) взявся, то все пропало. Без хімії не обійдешся. Але коли вже він достигає і от гусінь лазить, то я ж не буду зараз обробляти", — додав волинянин.

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