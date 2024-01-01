Світло буде по 4-5 годин на добу: українців попередили про можливі відключення





Про це в етері Еспресо повідомив експерт з енергетики Сергій Дяченко, передає



Він охарактеризував цей сценарій як дуже негативний, але підкреслив, що українські енергетики вже швидко відновлюють розподільчу систему, яка зазнає атак з боку Росії. Дяченко навів приклад, коли після останнього обстрілу енергосистема повернулася до нормального режиму за три тижні, і нині в країні майже не спостерігаються відключення світла.



Експерт зазначив, що якщо вдасться уникнути великих руйнувань в енергосистемі, то взимку Україна може очікувати на позитивний графік енергопостачання.



Дяченко підкреслив, що, хоча енергосистема України наразі не працює так надійно, як хотілося б, зниження температури сприяло покращенню її роботи та графіку відключень. Він зазначив, що якщо вдасться уникнути додаткових руйнувань, зима може пройти в більш-менш нормальних умовах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У разі відключення АЕС від енергосистеми в Україні можуть запровадити аварійні режими, зокрема, електропостачання лише 4-5 годин на добу.Про це в етері Еспресо повідомив експерт з енергетики, передає ТСН Він охарактеризував цей сценарій як дуже негативний, але підкреслив, що українські енергетики вже швидко відновлюють розподільчу систему, яка зазнає атак з боку Росії. Дяченко навів приклад, коли після останнього обстрілу енергосистема повернулася до нормального режиму за три тижні, і нині в країні майже не спостерігаються відключення світла.Експерт зазначив, що якщо вдасться уникнути великих руйнувань в енергосистемі, то взимку Україна може очікувати на позитивний графік енергопостачання.Дяченко підкреслив, що, хоча енергосистема України наразі не працює так надійно, як хотілося б, зниження температури сприяло покращенню її роботи та графіку відключень. Він зазначив, що якщо вдасться уникнути додаткових руйнувань, зима може пройти в більш-менш нормальних умовах.

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