Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу пливли в морі на надувному човні, — WSJ





Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, пише



Журналіст видання у вересні 2024 року відвідав Зміїний і поспілкувався з офіцерами спецпідрозділу української розвідки «Тимур», які брали участь у звільненні острова влітку 2022 року.



WSJ описує острів, як «скелястий клаптик землі за 20 миль від узбережжя, який має шрами від безперервних атак».



Також острів був завалений понівеченими залишками російської військової техніки, а будівлі перетворилися на «купи уламків».



Україна почала спроби повернути острів під свій контроль у квітні 2022 року, після того, як ракетним ударом було затоплено флагман Чорноморського флоту рф крейсер «Москва».



Незабаром українські військові почали завдавати ударів по острову ракетами, випущеними з безпілотників і літаків, потопили російські катери й знищили російський вертоліт.



Після того як росіяни покинули острів, спецпризначенці вирушили на Зміїний, щоб повернути його під контроль України.



Поки військові були на березі, погода погіршилася. На зворотному шляху до материка хвилі вивели з ладу два мотори човна, а потім перевернули його. Тому військові були змушені пересісти на надувний човен без мотора, лише з веслами.



Далі човен віднесло у відкрите море у напрямку газових бурових установок.



Військові всю ніч вичерпували воду, яка потрапляла до човна через борти, і активно використовували помпу, щоб підтримувати його в надутому стані. Їх врятували після 28 годин у морі.



Що сталося на Зміїному?

російські війська захопили острів Зміїний ще першого дня повномасштабного вторгнення рф в Україну, 24 лютого. Тоді ДПСУ повідомили, що після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові, а зв'язок із прикордонниками втрачено.



28 лютого ВМС ЗСУ повідомили, що морські піхотинці та прикордонники, яких узяли в полон російські окупанти на острові Зміїний, живі. Морпіхи двічі відбили напади росіян, проте не могли продовжувати захист острова.



У березні президент Володимир Зеленський розповів, що частина українських військових, які перебували на острові, загинули, а решту — взяли в полон, але вже обміняли.



Після захоплення острова українські військові регулярно завдавали ударів по силах окупантів на Зміїному. Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов наголошував, що Україна буде деокуповувати й боротися за острів «стільки, скільки нам буде потрібно».



Річ у тім, що Зміїний стратегічно важливий із погляду можливості висадки росією тактичного морського десанту. Теоретично, це єдиний регіон, через який російські війська могли спробувати висадити десант на територію «Придністровʼя». А ще той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден у всіх напрямках на південь України.



30 червня стало відомо, що українські військові змусили загарбників повністю залишити острів у Чорному морі. Міноборони рф підтвердило втечу, щоправда, там це назвали «жестом доброї волі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпризначенцям Головного управління розвідки після підняття на острові Зміїному прапора України довелося провести 28 годин у відкритому морі на гумовому човні.Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, пише Громадське Журналіст видання у вересні 2024 року відвідав Зміїний і поспілкувався з офіцерами спецпідрозділу української розвідки «Тимур», які брали участь у звільненні острова влітку 2022 року.WSJ описує острів, як «скелястий клаптик землі за 20 миль від узбережжя, який має шрами від безперервних атак».Також острів був завалений понівеченими залишками російської військової техніки, а будівлі перетворилися на «купи уламків».Україна почала спроби повернути острів під свій контроль у квітні 2022 року, після того, як ракетним ударом було затоплено флагман Чорноморського флоту рф крейсер «Москва».Незабаром українські військові почали завдавати ударів по острову ракетами, випущеними з безпілотників і літаків, потопили російські катери й знищили російський вертоліт.Після того як росіяни покинули острів, спецпризначенці вирушили на Зміїний, щоб повернути його під контроль України.Поки військові були на березі, погода погіршилася. На зворотному шляху до материка хвилі вивели з ладу два мотори човна, а потім перевернули його. Тому військові були змушені пересісти на надувний човен без мотора, лише з веслами.Далі човен віднесло у відкрите море у напрямку газових бурових установок.Військові всю ніч вичерпували воду, яка потрапляла до човна через борти, і активно використовували помпу, щоб підтримувати його в надутому стані. Їх врятували після 28 годин у морі.Що сталося на Зміїному?російські війська захопили острів Зміїний ще першого дня повномасштабного вторгнення рф в Україну, 24 лютого. Тоді ДПСУ повідомили, що після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові, а зв'язок із прикордонниками втрачено.28 лютого ВМС ЗСУ повідомили, що морські піхотинці та прикордонники, яких узяли в полон російські окупанти на острові Зміїний, живі. Морпіхи двічі відбили напади росіян, проте не могли продовжувати захист острова.У березні президент Володимир Зеленський розповів, що частина українських військових, які перебували на острові, загинули, а решту — взяли в полон, але вже обміняли.Після захоплення острова українські військові регулярно завдавали ударів по силах окупантів на Зміїному. Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов наголошував, що Україна буде деокуповувати й боротися за острів «стільки, скільки нам буде потрібно».Річ у тім, що Зміїний стратегічно важливий із погляду можливості висадки росією тактичного морського десанту. Теоретично, це єдиний регіон, через який російські війська могли спробувати висадити десант на територію «Придністровʼя». А ще той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден у всіх напрямках на південь України.30 червня стало відомо, що українські військові змусили загарбників повністю залишити острів у Чорному морі. Міноборони рф підтвердило втечу, щоправда, там це назвали «жестом доброї волі».

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