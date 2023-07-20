Ексфутболіст-зрадник з Луцька передав на аукціон футболку з автографом, кошти з якої підуть для окупантів
Сьогодні, 14:00
Ще до війни футболіст-зрадник з Луцька Анатолій Тимощук поїхав працювати до росії. Значна частина його футбольної кар'єри була пов'язана із пітерським «Зенітом». Повномасштабна війна застала його на посаді помічника головного тренера у цьому клубі. Він і далі продовжує підтримувати країну-агресор і її загарбницькі дії.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
"Анатолій Тимощук, манкурт та екс-гравець української футбольної збірної, який зараз працює в країні гівна помічником тренера ФК «Зеніт», передав на благодійний аукціон футболку зі своїм автографом - вона була продана за 700000 рублів. Виручені кошти підуть на допомогу російським військовим у Курській області.
Гірше за росіян можуть бути тільки свої зрадники і цей - еталон зради від світу спорту", - зазначається у дописі.
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Про це повідомляють у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
"Анатолій Тимощук, манкурт та екс-гравець української футбольної збірної, який зараз працює в країні гівна помічником тренера ФК «Зеніт», передав на благодійний аукціон футболку зі своїм автографом - вона була продана за 700000 рублів. Виручені кошти підуть на допомогу російським військовим у Курській області.
Гірше за росіян можуть бути тільки свої зрадники і цей - еталон зради від світу спорту", - зазначається у дописі.
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