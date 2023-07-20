Ексфутболіст-зрадник з Луцька передав на аукціон футболку з автографом, кошти з якої підуть для окупантів

Ексфутболіст-зрадник з Луцька передав на аукціон футболку з автографом, кошти з якої підуть для окупантів
Ще до війни футболіст-зрадник з Луцька Анатолій Тимощук поїхав працювати до росії. Значна частина його футбольної кар'єри була пов'язана із пітерським «Зенітом». Повномасштабна війна застала його на посаді помічника головного тренера у цьому клубі. Він і далі продовжує підтримувати країну-агресор і її загарбницькі дії.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

"Анатолій Тимощук, манкурт та екс-гравець української футбольної збірної, який зараз працює в країні гівна помічником тренера ФК «Зеніт», передав на благодійний аукціон футболку зі своїм автографом - вона була продана за 700000 рублів. Виручені кошти підуть на допомогу російським військовим у Курській області.

Гірше за росіян можуть бути тільки свої зрадники і цей - еталон зради від світу спорту", - зазначається у дописі.
Ексфутболіст-зрадник з Луцька передав на аукціон футболку з автографом, кошти з якої підуть для окупантів



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Тимощук, зрадник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ексфутболіст-зрадник з Луцька передав на аукціон футболку з автографом, кошти з якої підуть для окупантів
Сьогодні, 14:00
Помер Герой з Волині Богдан Змієвський
Сьогодні, 13:25
У Луцьку тимчасово не курсуватимуть до кінцевої зупинки тролейбуси № 5 та 12
Сьогодні, 12:19
У польської сторони – збій бази даних: призупинено пропуск транспорту через «Устилуг – Зосін»
Сьогодні, 11:09
Росія атакувала Україну 80 «шахедами» та двома ракетами
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
«Зливав» росіянам дані про військовий аеродром: зрадник з Луцька отримав 12 років тюрми «Зливав» росіянам дані про військовий аеродром: зрадник з Луцька отримав 12 років тюрми
08 травень, 10:38
У Луцьку судитимуть 52-річного зрадника з Донеччини, який добровільно перейшов на бік ворога У Луцьку судитимуть 52-річного зрадника з Донеччини, який добровільно перейшов на бік ворога
20 липень, 2023, 11:15
Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу
25 січень, 2023, 10:10
Рада схвалила персональні санкції проти лучанина Анатолія Тимощука через повномасштабне вторгнення РФ Рада схвалила персональні санкції проти лучанина Анатолія Тимощука через повномасштабне вторгнення РФ
13 грудень, 2022, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ексфутболіст-зрадник з Луцька передав на аукціон футболку з автографом, кошти з якої підуть для окупантів
Сьогодні, 14:00
 0
Помер Герой з Волині Богдан Змієвський
Сьогодні, 13:25
 0
У Луцьку тимчасово не курсуватимуть до кінцевої зупинки тролейбуси № 5 та 12
Сьогодні, 12:19
 0
У польської сторони – збій бази даних: призупинено пропуск транспорту через «Устилуг – Зосін»
Сьогодні, 11:09
 0
Росія атакувала Україну 80 «шахедами» та двома ракетами
Сьогодні, 10:14
 0
Медіа
відео
1/8