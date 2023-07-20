Ексфутболіст-зрадник з Луцька передав на аукціон футболку з автографом, кошти з якої підуть для окупантів

Анатолій Тимощук поїхав працювати до росії. Значна частина його футбольної кар'єри була пов'язана із пітерським «Зенітом». Повномасштабна війна застала його на посаді помічника головного тренера у цьому клубі. Він і далі продовжує підтримувати країну-агресор і її загарбницькі дії.



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"Анатолій Тимощук, манкурт та екс-гравець української футбольної збірної, який зараз працює в країні гівна помічником тренера ФК «Зеніт», передав на благодійний аукціон футболку зі своїм автографом - вона була продана за 700000 рублів. Виручені кошти підуть на допомогу російським військовим у Курській області.



Гірше за росіян можуть бути тільки свої зрадники і цей - еталон зради від світу спорту", - зазначається у дописі.







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