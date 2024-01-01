У Луцьку тимчасово не курсуватимуть до кінцевої зупинки тролейбуси № 5 та 12

У Луцьку тимчасово не курсуватимуть до кінцевої зупинки тролейбуси № 5 та 12
23 вересня тимчасово не курсуватимуть до кінцевої зупинки тролейбуси № 5 та 12.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"У понеділок, 23 вересня, буде здійснюватись заміна лічильників трансформаторів струму на ТП № 4, що на вулиці Корсака Івана. У зв'язку з цим, з 10:00 до 13:00 тролейбуси маршрутів №№ 5 та 12 до кінцевої зупинки “Луцька картонно-паперова фабрика” курсувати не будуть.

Розворот буде виконуватися на перехресті вулиці Захисників України – вулиці Конякіна", - йдеться в повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, тролейбуси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку тимчасово не курсуватимуть до кінцевої зупинки тролейбуси № 5 та 12
Сьогодні, 12:19
У польської сторони – збій бази даних: призупинено пропуск транспорту через «Устилуг – Зосін»
Сьогодні, 11:09
Росія атакувала Україну 80 «шахедами» та двома ракетами
Сьогодні, 10:14
Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Сьогодні, 08:09
Схожі новини
У Луцьку тимчасово змінять рух два тролейбуси У Луцьку тимчасово змінять рух два тролейбуси
06 вересень, 11:05
Завтра у Луцьку до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати два тролейбуси Завтра у Луцьку до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати два тролейбуси
03 вересень, 17:27
У Луцьку тролейбуси №4 та №4а змінять маршрут У Луцьку тролейбуси №4 та №4а змінять маршрут
30 квітень, 23:12
Луцьк більше не купуватиме вживані тролейбуси з ЄС Луцьк більше не купуватиме вживані тролейбуси з ЄС
17 лютий, 16:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку тимчасово не курсуватимуть до кінцевої зупинки тролейбуси № 5 та 12
Сьогодні, 12:19
 0
У польської сторони – збій бази даних: призупинено пропуск транспорту через «Устилуг – Зосін»
Сьогодні, 11:09
 0
Росія атакувала Україну 80 «шахедами» та двома ракетами
Сьогодні, 10:14
 0
Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Сьогодні, 08:09
 0
Медіа
відео
1/8