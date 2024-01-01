У Луцьку тимчасово не курсуватимуть до кінцевої зупинки тролейбуси № 5 та 12
Сьогодні, 12:19
23 вересня тимчасово не курсуватимуть до кінцевої зупинки тролейбуси № 5 та 12.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У понеділок, 23 вересня, буде здійснюватись заміна лічильників трансформаторів струму на ТП № 4, що на вулиці Корсака Івана. У зв'язку з цим, з 10:00 до 13:00 тролейбуси маршрутів №№ 5 та 12 до кінцевої зупинки “Луцька картонно-паперова фабрика” курсувати не будуть.
Розворот буде виконуватися на перехресті вулиці Захисників України – вулиці Конякіна", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У понеділок, 23 вересня, буде здійснюватись заміна лічильників трансформаторів струму на ТП № 4, що на вулиці Корсака Івана. У зв'язку з цим, з 10:00 до 13:00 тролейбуси маршрутів №№ 5 та 12 до кінцевої зупинки “Луцька картонно-паперова фабрика” курсувати не будуть.
Розворот буде виконуватися на перехресті вулиці Захисників України – вулиці Конякіна", - йдеться в повідомленні.
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