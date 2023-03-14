Гуртківці у Луцьку виробляють саморобні павербанки: яка їх вартість

Гуртківці у Луцьку виробляють саморобні павербанки: яка їх вартість
Через часті відключення світла учні гуртка радіоелектронного конструювання Центру позашкільної освіти у Луцьку почали виробляти саморобні павербанки.

Про це Суспільному розповів керівник гуртка Микола Соловенюк. З його слів, заняття відвідують школярі та студенти різного віку.

"Павербанки — це дуже актуальна тема на сьогодні. Він у магазині вартує дорого, але можна зробити павербанк і в домашніх умовах", — впевнений чоловік, який навчає цьому гуртківців.

Собівартість одного приладу — орієнтовно 200 гривень. Ціна залежить від потужності акумулятора. Корпуси для павербанка гуртківці замовляють в інтернеті.

"По напрузі такий павербанк видає 5 вольтів. Корпус коштує в межах 50 грн, а от акумулятор, наприклад на 2 тисячі міліампер в голину, коштує до 130 грн. Більш потужні — дорожчі. Також встановлюємо холдер", — каже Микола Соловенюк.

Вихованець гуртка, студент коледжу Вадим Самчук розповів, власними руками уже зробив декілька павербанків.

"Його (павербанк) можна легко зробити самому. Одного акумулятора на 2 тисячі міліампер вистачить десь на 10-30% зарядити телефон", — каже студент.
Гуртківці у Луцьку виробляють саморобні павербанки: яка їх вартість

Скільки павербанків уже зробили — гуртківці не рахували. Як додав Микола Соловенюк, усі прилади роблять для власного використання, щоб учні практикувалися.

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Теги: Луцьк, павербанки
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