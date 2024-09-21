Кремль готує удари по українських ядерних об’єктах до зими, – МЗС





Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, пише



Йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.



"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам.



Поінформовано також МАГАТЕ", - сказав Сибіга.



Глава МЗС нагадав, що Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.



Він також подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України, а також просить прискорити реалізацію домовленостей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, повідомило МЗС з посиланням на дані ГУР.Про це повідомив очільник МЗС, пише Українська правда. Йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики."Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам.Поінформовано також МАГАТЕ", - сказав Сибіга.Глава МЗС нагадав, що Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.Він також подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України, а також просить прискорити реалізацію домовленостей.

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