Кремль готує удари по українських ядерних об’єктах до зими, – МЗС

Кремль готує удари по українських ядерних об’єктах до зими, – МЗС
Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, повідомило МЗС з посиланням на дані ГУР.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, пише Українська правда.

Йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам.

Поінформовано також МАГАТЕ", - сказав Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.

Він також подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України, а також просить прискорити реалізацію домовленостей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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