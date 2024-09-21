Кремль готує удари по українських ядерних об’єктах до зими, – МЗС
Сьогодні, 01:52
Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, повідомило МЗС з посиланням на дані ГУР.
Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, пише Українська правда.
Йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.
"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам.
Поінформовано також МАГАТЕ", - сказав Сибіга.
Глава МЗС нагадав, що Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.
Він також подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України, а також просить прискорити реалізацію домовленостей.
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Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, пише Українська правда.
Йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.
"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам.
Поінформовано також МАГАТЕ", - сказав Сибіга.
Глава МЗС нагадав, що Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.
Він також подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України, а також просить прискорити реалізацію домовленостей.
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