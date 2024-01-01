У неділю світло в Україні не відключатимуть

У неділю світло в Україні не відключатимуть
У неділю в Україні відключень електропостачання не планується.

Про це повідомили в Укренерго.

“Завтра, 22 вересня заходи обмеження споживання не плануються. У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково”, ‒ йдеться у повідомленні.

Укренерго інформуватиме у разі зміни ситуації.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні пояснила, що її прогноз про тривалі відключення світла взимку через російські атаки ‒ це лише один із прогнозованих сценаріїв, причому найпесимістичніший.

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Теги: Світло, відключення
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