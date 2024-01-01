У неділю світло в Україні не відключатимуть
21 вересень, 23:09
У неділю в Україні відключень електропостачання не планується.
Про це повідомили в Укренерго.
“Завтра, 22 вересня заходи обмеження споживання не плануються. У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково”, ‒ йдеться у повідомленні.
Укренерго інформуватиме у разі зміни ситуації.
Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні пояснила, що її прогноз про тривалі відключення світла взимку через російські атаки ‒ це лише один із прогнозованих сценаріїв, причому найпесимістичніший.
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Про це повідомили в Укренерго.
“Завтра, 22 вересня заходи обмеження споживання не плануються. У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково”, ‒ йдеться у повідомленні.
Укренерго інформуватиме у разі зміни ситуації.
Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні пояснила, що її прогноз про тривалі відключення світла взимку через російські атаки ‒ це лише один із прогнозованих сценаріїв, причому найпесимістичніший.
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