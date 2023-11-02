У Львові успішно прооперували 10-річного волинянина з рідкісною пухлиною





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Родина хлопчика з Волині. До уролога за місцем проживанням батьки 10-річного Станіслава звернулися, коли помітили у сина почервоніння на статевому органі. Під час огляду лікар виявив затвердіння. Болю та інших скарг у хлопчика не було. МРТ-обстеження показало, що дитині потрібне хірургічне втручання, тож його скерували до львівських урологів, повідомили у лікарні.



У лікарні хлопчику провели необхідні обстеження і поставили діагноз: дермоїдна кіста правого яєчка. «Це одне з доволі рідкісних захворювань чоловічих статевих органів. Захворювання може прогресувати та вплинути на статевий розвиток дитини. Такі утворення можуть перероджуватися і у злоякісні», – кажуть у лікарні.



Тож дитину почали готувати до операції. До операційної команди увійшли уролог Андрій Поцюрко, хірург Микола Микита і операційна медсестра Любов Горак. Операція пройшла успішно. Гістологічне дослідження, яке провели після операції, підтвердило поставлений урологами діагноз. Надалі хлопчик буде під наглядом лікарів Центру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Урологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 10-річного мешканця Волині з рідкісною пухлиною яєчка. Такі утворення небезпечні тим, що можуть вплинути на статевий розвиток дитини і перероджуватись у злоякісні.Про це пише ZAXID.NET Родина хлопчика з Волині. До уролога за місцем проживанням батьки 10-річного Станіслава звернулися, коли помітили у сина почервоніння на статевому органі. Під час огляду лікар виявив затвердіння. Болю та інших скарг у хлопчика не було. МРТ-обстеження показало, що дитині потрібне хірургічне втручання, тож його скерували до львівських урологів, повідомили у лікарні.У лікарні хлопчику провели необхідні обстеження і поставили діагноз: дермоїдна кіста правого яєчка. «Це одне з доволі рідкісних захворювань чоловічих статевих органів. Захворювання може прогресувати та вплинути на статевий розвиток дитини. Такі утворення можуть перероджуватися і у злоякісні», – кажуть у лікарні.Тож дитину почали готувати до операції. До операційної команди увійшли уролог, хірургі операційна медсестра. Операція пройшла успішно. Гістологічне дослідження, яке провели після операції, підтвердило поставлений урологами діагноз. Надалі хлопчик буде під наглядом лікарів Центру.

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