На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Швець
Сьогодні, 13:11
На війні загинув Герой з Волині Олександр Швець.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Громада продовжує втрачати своїх Героїв. На жаль, інформуємо про загибель відважного воїна української держави, нашого земляка із села Городок – Швеця Олександра Петровича, 1982 року народження.
Життя Захисника трагічно обірвалося під час стрілецького бою з російськими окупантами 20 вересня 2024 року у Донецькій області. Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю Олександра. Висловлюємо щирі співчуття батькам - Петру Васильовичу та Тетяні Іванівні, родині Олександра з непоправною втратою найріднішої людини.
Вічна Слава, честь і пам'ять воїну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим оборонцем повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Громада продовжує втрачати своїх Героїв. На жаль, інформуємо про загибель відважного воїна української держави, нашого земляка із села Городок – Швеця Олександра Петровича, 1982 року народження.
Життя Захисника трагічно обірвалося під час стрілецького бою з російськими окупантами 20 вересня 2024 року у Донецькій області. Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю Олександра. Висловлюємо щирі співчуття батькам - Петру Васильовичу та Тетяні Іванівні, родині Олександра з непоправною втратою найріднішої людини.
Вічна Слава, честь і пам'ять воїну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим оборонцем повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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