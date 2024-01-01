На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Швець

На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Швець
На війні загинув Герой з Волині Олександр Швець.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

"Громада продовжує втрачати своїх Героїв. На жаль, інформуємо про загибель відважного воїна української держави, нашого земляка із села Городок – Швеця Олександра Петровича, 1982 року народження.

Життя Захисника трагічно обірвалося під час стрілецького бою з російськими окупантами 20 вересня 2024 року у Донецькій області. Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю Олександра. Висловлюємо щирі співчуття батькам - Петру Васильовичу та Тетяні Іванівні, родині Олександра з непоправною втратою найріднішої людини.

Вічна Слава, честь і пам'ять воїну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим оборонцем повідомлять додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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