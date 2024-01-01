На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Швець

Олександр Швець.



Про це



"Громада продовжує втрачати своїх Героїв. На жаль, інформуємо про загибель відважного воїна української держави, нашого земляка із села Городок – Швеця Олександра Петровича, 1982 року народження.



Життя Захисника трагічно обірвалося під час стрілецького бою з російськими окупантами 20 вересня 2024 року у Донецькій області. Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю Олександра. Висловлюємо щирі співчуття батькам - Петру Васильовичу та Тетяні Іванівні, родині Олександра з непоправною втратою найріднішої людини.



Вічна Слава, честь і пам'ять воїну", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим оборонцем повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Прилісненській громаді."Громада продовжує втрачати своїх Героїв. На жаль, інформуємо про загибель відважного воїна української держави, нашого земляка із села Городок – Швеця Олександра Петровича, 1982 року народження.Життя Захисника трагічно обірвалося під час стрілецького бою з російськими окупантами 20 вересня 2024 року у Донецькій області. Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю Олександра. Висловлюємо щирі співчуття батькам -та, родині Олександра з непоправною втратою найріднішої людини.Вічна Слава, честь і пам'ять воїну", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим оборонцем повідомлять додатково.

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