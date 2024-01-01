Удар по управлінню поліції у Кривому Розі: з-під завалів дістали тіло жінки

ракетного удару по районному управлінню поліції загинула жінка.



Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише



За його словами, під завалами можуть ще перебувати троє людей. Пошуково-рятувальна операція триває.



Зараз відомо про шість поранених внаслідок ракетного удару.



Трьох чоловіків віком 46, 45 та 38 років шпиталізували у стані середньої тяжкості з переломами, черепно-мозковими травмами та різаними ранами.



Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці й лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків.



Більше про удар



Зранку 27 вересня російські війська вдарили ракетою по районному управлінню поліції у Кривому Розі Дніпропетровської області.



У результаті влучання частково зруйнована п’ятиповерхова будівля управління поліції.



Також пошкоджені 23 приватні будинки, 3 дев’ятиповерхівки та навчальний заклад. Унаслідок удару понівечені понад 80 автомобілів, з них 8 — службових.



Правоохоронці почали розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кривому Розі внаслідокзагинула жінка.Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Громадське За його словами, під завалами можуть ще перебувати троє людей. Пошуково-рятувальна операція триває.Зараз відомо про шість поранених внаслідок ракетного удару.Трьох чоловіків віком 46, 45 та 38 років шпиталізували у стані середньої тяжкості з переломами, черепно-мозковими травмами та різаними ранами.Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці й лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків.Зранку 27 вересня російські війська вдарили ракетою по районному управлінню поліції у Кривому Розі Дніпропетровської області.У результаті влучання частково зруйнована п’ятиповерхова будівля управління поліції.Також пошкоджені 23 приватні будинки, 3 дев’ятиповерхівки та навчальний заклад. Унаслідок удару понівечені понад 80 автомобілів, з них 8 — службових.Правоохоронці почали розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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