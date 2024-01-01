Лукашенко погрожує країнам НАТО ядерною зброєю

Олександр Лукашенко на зустрічі зі студентами розповів, у якому разі може бути застосована ядерна зброя, щоб "захистити" Білорусь та РФ.



Як передає



"Я на форумі (патріотичному форумі 17 вересня. - прим. БЕЛТА) говорив, що напад на Білорусь - це третя світова війна. Дякую, нещодавно Путін це підтвердив, вносячи поправки до ядерної доктрини, що напад на РФ та Білорусь - ми застосовуємо ядерну зброю. Він підтвердив мої слова. У цьому була суть моєї заяви. Ядерна зброя. І РФ за нас втягується", - сказав диктатор.



"Ми застосуємо ядерну зброю - нам можуть відповісти. І щодо РФ, зокрема. Тому Росія весь арсенал застосує. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія - це державний кордон. Наступлять на нього - відповідь буде миттєвою", - додав Лукашенко.



Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "готується до війни", однак, запевнив, що наразі загрози війни немає.

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