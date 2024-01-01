Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 28-29 вересня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 28-29 вересня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28-29 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

В суботу, 28 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням. Проте вже в неділю, 29 вересня, очікується слабка магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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