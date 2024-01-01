Скільки коштує навчання у приватних школах Луцька





Як виявилося, приватних шкіл у Луцьку є немало. Журналісти сайту



Вартість навчання у приватних школах Луцька залежить від кількох факторів: рівень навчання, додаткові програми, розмір класів і матеріально-технічна база школи.



Загалом вартість може коливатися від 6 000 до 12 000 гривень на місяць залежно від школи.



Приватні заклади часто пропонують індивідуальний підхід, поглиблене вивчення іноземних мов та різні позашкільні заняття. Однак, кожна школа має власну систему оплати та умови вступу, тому рекомендуємо уточнювати деталі безпосередньо у навчальному закладі.



У Луцьку діє кілька приватних шкіл, які пропонують різноманітні освітні програми та сучасні підходи до навчання. Ось перелік основних шкіл із адресами та орієнтовними цінами на навчання:



Луцький приватний ліцей «Республіка»

Адреса: пров. Комунальний, 5



Ціна: 9 000-12 000 грн/місяць



Ліцей орієнтується на розвиток глобального мислення, впроваджує інновації та пропонує сучасну інфраструктуру з закритою територією.



Приватна початкова школа «Світлинка»

Адреса: вул. Караїмська, 3



Ціна: від 8 700 грн/місяць



Спеціалізується на навчанні учнів 1-4 класів із поглибленим вивченням англійської мови та математики.



Приватний ліцей «Скарбниця Мудрості»

Адреса: вул. Станіславського, 15а



Ціна: близько 8 000 грн/місяць



Пропонує інноваційні методики навчання, прищеплює християнські цінності та має індивідуальний підхід до кожного учня.



IT Step School Луцьк

Адреса: вул. Данила Галицького, 1а



Ціна: від 10 000 грн/місяць



Надає освіту з акцентом на IT-технології, програмування та цифрові навички.



Колегіум Years

Адреса: вул. Стрілецька, 12а



Ціна: близько 13 900 гривень/місяць



Заклад забезпечує навчання за міжнародними стандартами з поглибленим вивченням мов та креативних дисциплін​.



Ціни можуть змінюватися залежно від класу та обраних додаткових послуг, таких як харчування, гуртки тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Все більшої популярності у Луцьку набирають приватні школи. Те, що колись вважалося чимось дивним, все частіше таки знаходить свою аудиторію.Як виявилося, приватних шкіл у Луцьку є немало. Журналісти сайту «Конкурент» вирішили промоніторити ринок цих освітніх послуг і дізнатися ціни на навчання.Вартість навчання у приватних школах Луцька залежить від кількох факторів: рівень навчання, додаткові програми, розмір класів і матеріально-технічна база школи.Загалом вартість може коливатися від 6 000 до 12 000 гривень на місяць залежно від школи.Приватні заклади часто пропонують індивідуальний підхід, поглиблене вивчення іноземних мов та різні позашкільні заняття. Однак, кожна школа має власну систему оплати та умови вступу, тому рекомендуємо уточнювати деталі безпосередньо у навчальному закладі.У Луцьку діє кілька приватних шкіл, які пропонують різноманітні освітні програми та сучасні підходи до навчання. Ось перелік основних шкіл із адресами та орієнтовними цінами на навчання:Луцький приватний ліцей «Республіка»Адреса: пров. Комунальний, 5Ціна: 9 000-12 000 грн/місяцьЛіцей орієнтується на розвиток глобального мислення, впроваджує інновації та пропонує сучасну інфраструктуру з закритою територією.Приватна початкова школа «Світлинка»Адреса: вул. Караїмська, 3Ціна: від 8 700 грн/місяцьСпеціалізується на навчанні учнів 1-4 класів із поглибленим вивченням англійської мови та математики.Приватний ліцей «Скарбниця Мудрості»Адреса: вул. Станіславського, 15аЦіна: близько 8 000 грн/місяцьПропонує інноваційні методики навчання, прищеплює християнські цінності та має індивідуальний підхід до кожного учня.IT Step School ЛуцькАдреса: вул. Данила Галицького, 1аЦіна: від 10 000 грн/місяцьНадає освіту з акцентом на IT-технології, програмування та цифрові навички.Колегіум YearsАдреса: вул. Стрілецька, 12аЦіна: близько 13 900 гривень/місяцьЗаклад забезпечує навчання за міжнародними стандартами з поглибленим вивченням мов та креативних дисциплін​.Ціни можуть змінюватися залежно від класу та обраних додаткових послуг, таких як харчування, гуртки тощо.

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