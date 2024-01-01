На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Шевчук

Сергій Сергійович Шевчук 1977 року народження.



Про це повідомили на сторінці Рожищенської міської ради.



«21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району загинув навідник кулеметного взводу 67-ї окремої механізованої бригади Сергій Шевчук», – йдеться у дописі.





Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме до 29 вересня 2024 року включно.



Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На передовій загинув захисник з Топільна1977 року народження.Про це повідомили на сторінці Рожищенської міської ради.«21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району загинув навідник кулеметного взводу 67-ї окремої механізованої бригади Сергій Шевчук», – йдеться у дописі.Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме до 29 вересня 2024 року включно.Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.

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