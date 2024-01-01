На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Шевчук
Сьогодні, 10:47
На передовій загинув захисник з Топільна Сергій Сергійович Шевчук 1977 року народження.
Про це повідомили на сторінці Рожищенської міської ради.
«21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району загинув навідник кулеметного взводу 67-ї окремої механізованої бригади Сергій Шевчук», – йдеться у дописі.
Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме до 29 вересня 2024 року включно.
Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.
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Про це повідомили на сторінці Рожищенської міської ради.
«21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району загинув навідник кулеметного взводу 67-ї окремої механізованої бригади Сергій Шевчук», – йдеться у дописі.
Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме до 29 вересня 2024 року включно.
Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.
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