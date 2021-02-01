Прилетіли птахи і прокидаються рослини. Як теплий січень вплинув на природу





Утім у лютому вже повернулись морозні дні. Розповідаємо, як такі «температурні гойдалки» впливають на природу.



Вплив на рослини



Останніми роками спостерігається загальна тенденція до потепління. Як наслідок, збиваються фенологічні, тобто сезонні ритми: природа раніше прокидається, розповідає Василь Іванців.



Раннє тепло, як цьогоріч, може мати позитивний вплив на сільське господарство. Наприклад, агрокультури можуть давати не два, а три врожаї за сезон (наприклад, у 2023 році на Миколаївщині аграрії зібрали 2 урожаї). Але це буде залежати від того, якою буде погода надалі.



Якщо після теплого місця прийде сніг із похолоданням — це не страшно. А от поєднання дощу з морозом — небезпечне: ніжні стебла рослин можуть зламатися під масою замерзлої води.



Найстійкіші до холодів — ранні рослини. Аномально теплий початок року і повернення холодів їм не зашкодить. До прикладу, у січні в національному парку «Прип’ять—Стохід» розквітли рослини, які зазвичай цвітуть у квітні: глуха кропива пурпурова та підмаренник м’який.



Тварини пристосовуються



Загалом природа має широкі адаптаційні межі. На хребетних тварин зміни клімату не вплинуть суттєво. А безхребетним видам, в яких менш досконала система терморегуляції, виживати буде складніше.



Потепління призводить до того, що із зимової сплячки тварини можуть прокидатись вже зараз. Немає підстав для хвилювань, адже в лісі для них є достатня кормова база. Крім цього, в лісі температурний режим завжди м’якший, а в місті — агресивніший.



«Якщо говорити загалом, то потепління призведе до кращого виживання більшості тварин та рослин. Водночас є ймовірність, що збільшиться популяція шкідників», — резюмує науковець.



Птахи повернулись чи далеко не літали?



27 січня в Луцькому районі помітили журавлів, які зазвичай зимують в Південній Європі, Африці чи на Близькому Сході. Появу їх на Волині пов’язують також із теплою зимою.



Втім, з’явились не лише журавлі, а й гуси, дрозди, шпаки, жовтоногі мартини, великі крехи та крижня. Це перші вісники весни, хоч і не масові, кажуть у Шацькому національному природному парку.



«Можливо, в цьому році взагалі була відсутня глобальна міграція птахів. Вони не відлітали далеко, а лише на підвень України, до моря. Зима м’яка, їм достатньо їжі, тому немає сенсу далеко летіти», — ділиться орнітолог і засновник реабілітаційного центру для птахів «Вільні крила» у Кожищах (Львівська область) Віктор Шельвінський.



Таку думку припускає і науковець Шацького національного природного парку Василь Матейчик і додає, що в птахів є таке явище, як зворотна міграція. Тобто, вони можуть знову відлетіли в тепліші регіони, якщо буде надто морозно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогорічний січень став третім найтеплішим січнем у рейтингу з 1947 року. 27 та 30 січня максимальна температура досягла 13—14°С тепла. Всього за місяць зафіксували 6 температурних рекордів. Про це повідомляв Волинський обласний центр з гідрометеорології.Утім у лютому вже повернулись морозні дні. Розповідаємо, як такі «температурні гойдалки» впливають на природу.Останніми роками спостерігається загальна тенденція до потепління. Як наслідок, збиваються фенологічні, тобто сезонні ритми: природа раніше прокидається, розповідає misto.media завідувач кафедри екології Луцького національного технічного університетуРаннє тепло, як цьогоріч, може мати позитивний вплив на сільське господарство. Наприклад, агрокультури можуть давати не два, а три врожаї за сезон (наприклад, у 2023 році на Миколаївщині аграрії зібрали 2 урожаї). Але це буде залежати від того, якою буде погода надалі.Якщо після теплого місця прийде сніг із похолоданням — це не страшно. А от поєднання дощу з морозом — небезпечне: ніжні стебла рослин можуть зламатися під масою замерзлої води.Найстійкіші до холодів — ранні рослини. Аномально теплий початок року і повернення холодів їм не зашкодить. До прикладу, у січні в національному парку «Прип’ять—Стохід» розквітли рослини, які зазвичай цвітуть у квітні: глуха кропива пурпурова та підмаренник м’який.Загалом природа має широкі адаптаційні межі. На хребетних тварин зміни клімату не вплинуть суттєво. А безхребетним видам, в яких менш досконала система терморегуляції, виживати буде складніше.Потепління призводить до того, що із зимової сплячки тварини можуть прокидатись вже зараз. Немає підстав для хвилювань, адже в лісі для них є достатня кормова база. Крім цього, в лісі температурний режим завжди м’якший, а в місті — агресивніший.«Якщо говорити загалом, то потепління призведе до кращого виживання більшості тварин та рослин. Водночас є ймовірність, що збільшиться популяція шкідників», — резюмує науковець.27 січня в Луцькому районі помітили журавлів, які зазвичай зимують в Південній Європі, Африці чи на Близькому Сході. Появу їх на Волині пов’язують також із теплою зимою.Втім, з’явились не лише журавлі, а й гуси, дрозди, шпаки, жовтоногі мартини, великі крехи та крижня. Це перші вісники весни, хоч і не масові, кажуть у Шацькому національному природному парку.«Можливо, в цьому році взагалі була відсутня глобальна міграція птахів. Вони не відлітали далеко, а лише на підвень України, до моря. Зима м’яка, їм достатньо їжі, тому немає сенсу далеко летіти», — ділиться орнітолог і засновник реабілітаційного центру для птахів «Вільні крила» у Кожищах (Львівська область) Віктор Шельвінський.Таку думку припускає і науковець Шацького національного природного парку Василь Матейчик і додає, що в птахів є таке явище, як зворотна міграція. Тобто, вони можуть знову відлетіли в тепліші регіони, якщо буде надто морозно.

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