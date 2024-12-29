За добу на фронті відбулось 133 боєзіткнення, - Генштаб

На фронті протягом минулої доби відбулось 133 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1460 військових, 11 танків та 1 літак. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 849 320 солдатів.Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 9 лютого.Зокрема вчора противник завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 91 авіаудару, зокрема, скинув 147 КАБів. Крім цього, армія РФ здійснила понад 5800 обстрілів, з них 127 — із реактивних систем залпового вогню, та залучила для уражень 2856 дронів-камікадзе.За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу та техніки, 3 артилерійських засобах, а також 2 радіолокаційних станціях російських окупантів.Яка ситуація на фронтіНа Харківському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки противника в районі Вовчанська.На Куп’янському напрямку минулої доби окупанти атакували 8 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 7 разів. Намагалась просунутись уперед у напрямках Нового, Колодязів, Новоєгорівки та Ямполівки.На Сіверському напрямку росіяни 4 рази атакували позиції Сил оборони у районі Білогорівки.На Краматорському напрямку зафіксовано 3 боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.На Торецькому напрямку армія РФ 9 разів атакувала неподалік Кримського та Торецька.На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 54 штурмові та наступальні дії окупантів в районах Єлизаветівки, Проміня, Піщаного, Новоолександрівкі, Андріївки, Дачного, Калинового, Водяного Другого, Зеленого Поля, Новоторецька, Лисівки, Покровська, Удачного, Надіївки, Преображенки та Шевченкового.На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян.На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 1 атаку в напрямку Новополя.На Оріхівському та Придніпровському напрямках армія РФ наступальних дій не проводила.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак армії РФ. Крім цього, росіяни завдали 44 авіаційних ударів, із застосуванням 64 керованих бомб, а також здійснили 544 артилерійських обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема 15 — із реактивних систем залпового вогню.Загалом, минулої доби втрати російських військових склали 1460 осіб. Також ЗСУ знешкодили 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, літак, 83 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 127 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.