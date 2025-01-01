Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
Сьогодні, 04:19
Воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram.
"Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", - йдеться у повідомленні.
За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни від початку повномасштабної війни знищили вже 369 літаків армії РФ. Також ЗСУ збили 331 ворожий гелікоптер.
Бої у Торецьк
Нагадаємо, що протягом останніх місяців у місті Торецьк Донецької області точаться важкі бої. Днями росіяни заявили про нібито захоплення міста, але у ЗСУ спростували цю інформацію.
Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі РБК-Україна 7 лютого повідомляв, що в Торецьку точаться бої у міській забудові. За його словами, окупанти переважають чисельно українські війська і продовжує так звані "м'ясні штурми".
Аналітичний проєкт DeepState також зазначав, що у Торецьку тривають бойові дії.
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що за минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram.
"Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", - йдеться у повідомленні.
За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни від початку повномасштабної війни знищили вже 369 літаків армії РФ. Також ЗСУ збили 331 ворожий гелікоптер.
Бої у Торецьк
Нагадаємо, що протягом останніх місяців у місті Торецьк Донецької області точаться важкі бої. Днями росіяни заявили про нібито захоплення міста, але у ЗСУ спростували цю інформацію.
Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі РБК-Україна 7 лютого повідомляв, що в Торецьку точаться бої у міській забудові. За його словами, окупанти переважають чисельно українські війська і продовжує так звані "м'ясні штурми".
Аналітичний проєкт DeepState також зазначав, що у Торецьку тривають бойові дії.
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що за минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.
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