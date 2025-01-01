Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку

Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
Воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram.

"Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", - йдеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни від початку повномасштабної війни знищили вже 369 літаків армії РФ. Також ЗСУ збили 331 ворожий гелікоптер.

Бої у Торецьк

Нагадаємо, що протягом останніх місяців у місті Торецьк Донецької області точаться важкі бої. Днями росіяни заявили про нібито захоплення міста, але у ЗСУ спростували цю інформацію.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі РБК-Україна 7 лютого повідомляв, що в Торецьку точаться бої у міській забудові. За його словами, окупанти переважають чисельно українські війська і продовжує так звані "м'ясні штурми".

Аналітичний проєкт DeepState також зазначав, що у Торецьку тривають бойові дії.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що за минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ворог атакує: в Луцьку було чути вибухи
Сьогодні, 05:04
Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
Сьогодні, 04:19
Третя штурмова бригада розгромила колону «елітної» танкової дивізії ворога на Харківщині
Сьогодні, 01:44
9 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук
08 лютий, 23:02
Схожі новини
Третя штурмова бригада розгромила колону «елітної» танкової дивізії ворога на Харківщині Третя штурмова бригада розгромила колону «елітної» танкової дивізії ворога на Харківщині
Сьогодні, 01:44
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук
08 лютий, 23:02
КНДР почне виробництво безпілотників, розроблених разом з росією, – NHK КНДР почне виробництво безпілотників, розроблених разом з росією, – NHK
08 лютий, 22:25
«За дві хвилини стекла кров’ю»: спогади про загиблу на сході бійчиню з Волині Аллу Пушкарчук «За дві хвилини стекла кров’ю»: спогади про загиблу на сході бійчиню з Волині Аллу Пушкарчук
08 лютий, 21:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ворог атакує: в Луцьку було чути вибухи
Сьогодні, 05:04
 0
Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
Сьогодні, 04:19
 0
Третя штурмова бригада розгромила колону «елітної» танкової дивізії ворога на Харківщині
Сьогодні, 01:44
 0
9 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Роман Ващук
08 лютий, 23:02
 0
Медіа
відео
1/8