Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку





Про це повідомляє



"Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", - йдеться у повідомленні.



За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни від початку повномасштабної війни знищили вже 369 літаків армії РФ. Також ЗСУ збили 331 ворожий гелікоптер.



Бої у Торецьк



Нагадаємо, що протягом останніх місяців у місті Торецьк Донецької області точаться важкі бої. Днями росіяни заявили про нібито захоплення міста, але у ЗСУ спростували цю інформацію.



Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі РБК-Україна 7 лютого повідомляв, що в Торецьку точаться бої у міській забудові. За його словами, окупанти переважають чисельно українські війська і продовжує так звані "м'ясні штурми".



Аналітичний проєкт DeepState також зазначав, що у Торецьку тривають бойові дії.



Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що за минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram."Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", - йдеться у повідомленні.За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни від початку повномасштабної війни знищили вже 369 літаків армії РФ. Також ЗСУ збили 331 ворожий гелікоптер.Нагадаємо, що протягом останніх місяців у місті Торецьк Донецької області точаться важкі бої. Днями росіяни заявили про нібито захоплення міста, але у ЗСУ спростували цю інформацію.Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"у коментарі РБК-Україна 7 лютого повідомляв, що в Торецьку точаться бої у міській забудові. За його словами, окупанти переважають чисельно українські війська і продовжує так звані "м'ясні штурми".Аналітичний проєкт DeepState також зазначав, що у Торецьку тривають бойові дії.Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що за минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.

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