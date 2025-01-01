Вважався безвісти зниклим: на Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Савчук
Сьогодні, 12:03
8 січня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув мужній і відданий своїй країні воїн з села Туричани Андрій Сергійович Савчук (13.04.1987 р. н.).
Про це повідомили у Турійській громаді.
"Останній бій наш захисник прийняв у Волноваському районі Донецької області. Місяць військовослужбовець вважався безвісти зниклим.
У зв'язку з трагічною подією у Турійській громаді з 8 по 10 лютого оголошується триденна жалоба.
Висловлюємо щире співчуття батькам та сестрі, близьким, друзям Андрія. Розділяємо з вами біль від непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що траурний кортеж прибуде завтра, 9 лютого, через селище Турійськ їхатиме орієнтовно об 11 годині. О 12 годині відбудеться відспівування загиблого воїна в церкві села Дуліби. Потім траурна процесія вирушить до дому воїна в село Туричани.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Турійській громаді.
"Останній бій наш захисник прийняв у Волноваському районі Донецької області. Місяць військовослужбовець вважався безвісти зниклим.
У зв'язку з трагічною подією у Турійській громаді з 8 по 10 лютого оголошується триденна жалоба.
Висловлюємо щире співчуття батькам та сестрі, близьким, друзям Андрія. Розділяємо з вами біль від непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що траурний кортеж прибуде завтра, 9 лютого, через селище Турійськ їхатиме орієнтовно об 11 годині. О 12 годині відбудеться відспівування загиблого воїна в церкві села Дуліби. Потім траурна процесія вирушить до дому воїна в село Туричани.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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