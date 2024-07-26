У «Резерв+» відстрочки будуть продовжуватися автоматично, але не для всіх

У «Резерв+» відстрочки будуть продовжуватися автоматично, але не для всіх
У застосунку "Резерв+" відстрочки від мобілізації продовжуватимуть в автоматичному режимі. Але це не стосується багатодітних батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Чорногоренко у Facebook.

"Відстрочки в "Резерв+" будуть поступово продовжуватися автоматично. Раніше для продовження онлайн-відстрочки потрібно було надсилати новий запит у застосунку. Тепер достатньо лише оновити військовий документ", - розповіла чиновниця.

За її словами, спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені в "Резерв+". Її запустять для людей з інвалідністю, які мають посвідчення Пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів і докторантів.

"Багатодітні батьки, які мають трьох дітей у спільному шлюбі, після закінчення відстрочки можуть подати запит на нову. Пізніше зробимо автоматичні відстрочки і для них", - зазначила Чорногоренко.

Відстрочка від мобілізації в "Резерв+"
Нагадаємо, з початку листопада минулого року в "Резерв+" додали можливість отримати відстрочку від мобілізації.

На старті послуга була доступна для людей з інвалідністю, а також студентів.

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Теги: Україна, війна, Резерв+
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