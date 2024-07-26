У «Резерв+» відстрочки будуть продовжуватися автоматично, але не для всіх





Про це повідомляє Катерину Чорногоренко у Facebook.



"Відстрочки в "Резерв+" будуть поступово продовжуватися автоматично. Раніше для продовження онлайн-відстрочки потрібно було надсилати новий запит у застосунку. Тепер достатньо лише оновити військовий документ", - розповіла чиновниця.



За її словами, спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені в "Резерв+". Її запустять для людей з інвалідністю, які мають посвідчення Пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів і докторантів.



"Багатодітні батьки, які мають трьох дітей у спільному шлюбі, після закінчення відстрочки можуть подати запит на нову. Пізніше зробимо автоматичні відстрочки і для них", - зазначила Чорногоренко.



Відстрочка від мобілізації в "Резерв+"

Нагадаємо, з початку листопада минулого року в "Резерв+" додали можливість отримати відстрочку від мобілізації.



На старті послуга була доступна для людей з інвалідністю, а також студентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У застосунку "Резерв+" відстрочки від мобілізації продовжуватимуть в автоматичному режимі. Але це не стосується багатодітних батьків.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Україниу Facebook."Відстрочки в "Резерв+" будуть поступово продовжуватися автоматично. Раніше для продовження онлайн-відстрочки потрібно було надсилати новий запит у застосунку. Тепер достатньо лише оновити військовий документ", - розповіла чиновниця.За її словами, спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені в "Резерв+". Її запустять для людей з інвалідністю, які мають посвідчення Пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів і докторантів."Багатодітні батьки, які мають трьох дітей у спільному шлюбі, після закінчення відстрочки можуть подати запит на нову. Пізніше зробимо автоматичні відстрочки і для них", - зазначила Чорногоренко.Нагадаємо, з початку листопада минулого року в "Резерв+" додали можливість отримати відстрочку від мобілізації.На старті послуга була доступна для людей з інвалідністю, а також студентів.

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