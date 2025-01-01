У голови Волинської ОВА з'явився ще один заступник

Денис Денищенко, який раніше був заступником начальника Луганської обласної адміністрації.



Про погодження кандидатури Денищенка на посаду у Волинській ОВА 7 лютого повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, - пише



Окрім новопризначеного, в обласній військовій адміністрації є четверо заступників начальника: Роман Романюк, Тарас Шкітер, Вікторія Левчук і Олександр Троханенко. Також в ОВА є перший заступник Олег Стельмащук.



Що відомо про Дениса Денищенка

Денису Денищенку — 45 років, він народився в місті Алчевськ Луганської області. Вивчав електротехніку та електротехнологію у Машколледжі в Луганську. Проходив строкову службу у період з 1999 по 2001 рік. У 2005 році закінчив Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки "Психологія".



У 2013 був учасником Євромайдану на Луганщині. З листопада 2015 року – депутат Рубіжанської міської ради Луганської області. З 2016 року навчався у НАДУ при Президентові України за напрямом підготовки "Публічне управління". У 2017 році закінчив Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки "Політологія".



Працював в податковій міліції Луганської області, помічником оперуповноваженого. Також був радником голови обласної державної адміністрації патронатної служби голови Луганської обласної державної адміністрації Сєвєродонецька. Ще був директором департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації Сєвєродонецька й координатором проєкту ПРООН. Також працював директором Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації.



З 25 січня 2017 року Денис Денищенко був директором Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.



Що відомо про статки Дениса Денищенка

У щорічній декларації від 7 лютого 2024 року, яка опублікована у Єдиному державному реєстрі, Денис Денищенко задекларував як свою власність та власність дружини три квартири (площею від 30 до 70 квадратних метрів). Також в декларації вказав один будинок площею 491 квадратний метр та ще один будинок площею 56 метрів і декілька земельних ділянок.



В декларації посадовець вказав п'ять машин: ГАЗ та ЗАЗ двохтисячних років. Toyota camry 2014 року, AUDI Q7 2015 року та HONDA CR-V 2017 року.



Також Денис Денищенко задекларував 781 тисячу гривень зарплатні. Його дружина, написано в декларації, мала за 2023 рік 1 мільйон 633 гривень доходу від підприємницької діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У начальника Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) — новий заступник. Ним став, який раніше був заступником начальника Луганської обласної адміністрації.Про погодження кандидатури Денищенка на посаду у Волинській ОВА 7 лютого повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді, - пише Суспільне. Окрім новопризначеного, в обласній військовій адміністрації є четверо заступників начальника:. Також в ОВА є перший заступникДенису Денищенку — 45 років, він народився в місті Алчевськ Луганської області. Вивчав електротехніку та електротехнологію у Машколледжі в Луганську. Проходив строкову службу у період з 1999 по 2001 рік. У 2005 році закінчив Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки "Психологія".У 2013 був учасником Євромайдану на Луганщині. З листопада 2015 року – депутат Рубіжанської міської ради Луганської області. З 2016 року навчався у НАДУ при Президентові України за напрямом підготовки "Публічне управління". У 2017 році закінчив Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки "Політологія".Працював в податковій міліції Луганської області, помічником оперуповноваженого. Також був радником голови обласної державної адміністрації патронатної служби голови Луганської обласної державної адміністрації Сєвєродонецька. Ще був директором департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації Сєвєродонецька й координатором проєкту ПРООН. Також працював директором Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації.З 25 січня 2017 року Денис Денищенко був директором Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації.У щорічній декларації від 7 лютого 2024 року, яка опублікована у Єдиному державному реєстрі, Денис Денищенко задекларував як свою власність та власність дружини три квартири (площею від 30 до 70 квадратних метрів). Також в декларації вказав один будинок площею 491 квадратний метр та ще один будинок площею 56 метрів і декілька земельних ділянок.В декларації посадовець вказав п'ять машин: ГАЗ та ЗАЗ двохтисячних років. Toyota camry 2014 року, AUDI Q7 2015 року та HONDA CR-V 2017 року.Також Денис Денищенко задекларував 781 тисячу гривень зарплатні. Його дружина, написано в декларації, мала за 2023 рік 1 мільйон 633 гривень доходу від підприємницької діяльності.

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