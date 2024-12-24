Замість дня народження внучки пішов до ТЦК: історія воїна 100 ОМБр
Сьогодні, 21:16
З першого дня повномасштабного вторгнення колоритний вусань Микола Миколайович з позивним «Степ» захищає Україну від російських окупантів.
Історію воїна опублікували на сторінці 100 ОМБр.
"24 лютого 2022 року ми мали йти на День народження до онуки Єви. Їй саме виповнювалося п’ять рочків – як не крути, перший маленький «ювілей»! Вже й ресторація у Луцьку була замовлена…, – згадує пан Микола, – Але на світанку почали «бомбити» наш аеродром. Швидко зібрав речі, близько восьмої ранку був під ТЦК – там вже юрмилася сила-силенна таких як я добровольців".
До речі, на той момент Микола Миколайович вже був поважним дідусем п’яти онуків: Богдана, Єви, Назара, Мілани та Кості. А трохи більше тижня тому, 29 січня 2025 року, народився шостий – Арсен! Усю цю малечу нашому герою та його коханій дружині Тетяні Іванівні подарували дві доньки – Ольга і Катерина.
Впродовж восьми місяців «Степ» служив у роті КДБ (контрдиверсійної боротьби) тоді ще 100 ОБр ТрО: "Разом із побратимом Ігорем на псевдо «Граф» ми відповідали за приготування їжі для всього підрозділу. Щодня готували сніданки, обіди та вечері для 91 людини! – згадує пан Микола".
А вже понад два роки молодший сержант «Степ» є бійцем взводу розвідки 1 механізованого батальйону 100 ОМБр, де регулярно заступає на бойові чергування.
За плечима чоловіка бої у Серебрянському лісі та на Покровському напрямку. Нині ж його підрозділ б’ється на Торецькому напрямку…
Сказати, що було важко – це не сказати нічого. Але й тут Микола Миколайович не втрачає свого фірмового почуття гумору: "Моя сила – у моїх вусах! Завів їх, коли у 1986-1988 роках служив «строчку» у казахських степах, – розповідає боєць".
Жартома цікавимося у Миколи Миколайовича – а якби Верховна Рада ухвалила, а Президент України підписав закон, який дозволяє звільнитися з лав ЗСУ дідусям шести неповнолітніх онуків (як це давно працює за наявності трьох неповнолітніх дітей)… – Що б робив тоді?
"Не для того я йшов у перший день війни добровольцем, аби потім шукати способи звільнитися, – вже серйозно відповідає чоловік, – За два роки на сході України я вже добре побачив, на що перетворюється наша земля, коли на неї ступає чобіт к***па-окупанта – на суцільну розруху. Тож мусимо вигнати цю сволоту – а тоді вже й на «дембель» можна!"
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Історію воїна опублікували на сторінці 100 ОМБр.
"24 лютого 2022 року ми мали йти на День народження до онуки Єви. Їй саме виповнювалося п’ять рочків – як не крути, перший маленький «ювілей»! Вже й ресторація у Луцьку була замовлена…, – згадує пан Микола, – Але на світанку почали «бомбити» наш аеродром. Швидко зібрав речі, близько восьмої ранку був під ТЦК – там вже юрмилася сила-силенна таких як я добровольців".
До речі, на той момент Микола Миколайович вже був поважним дідусем п’яти онуків: Богдана, Єви, Назара, Мілани та Кості. А трохи більше тижня тому, 29 січня 2025 року, народився шостий – Арсен! Усю цю малечу нашому герою та його коханій дружині Тетяні Іванівні подарували дві доньки – Ольга і Катерина.
Впродовж восьми місяців «Степ» служив у роті КДБ (контрдиверсійної боротьби) тоді ще 100 ОБр ТрО: "Разом із побратимом Ігорем на псевдо «Граф» ми відповідали за приготування їжі для всього підрозділу. Щодня готували сніданки, обіди та вечері для 91 людини! – згадує пан Микола".
А вже понад два роки молодший сержант «Степ» є бійцем взводу розвідки 1 механізованого батальйону 100 ОМБр, де регулярно заступає на бойові чергування.
За плечима чоловіка бої у Серебрянському лісі та на Покровському напрямку. Нині ж його підрозділ б’ється на Торецькому напрямку…
Сказати, що було важко – це не сказати нічого. Але й тут Микола Миколайович не втрачає свого фірмового почуття гумору: "Моя сила – у моїх вусах! Завів їх, коли у 1986-1988 роках служив «строчку» у казахських степах, – розповідає боєць".
Жартома цікавимося у Миколи Миколайовича – а якби Верховна Рада ухвалила, а Президент України підписав закон, який дозволяє звільнитися з лав ЗСУ дідусям шести неповнолітніх онуків (як це давно працює за наявності трьох неповнолітніх дітей)… – Що б робив тоді?
"Не для того я йшов у перший день війни добровольцем, аби потім шукати способи звільнитися, – вже серйозно відповідає чоловік, – За два роки на сході України я вже добре побачив, на що перетворюється наша земля, коли на неї ступає чобіт к***па-окупанта – на суцільну розруху. Тож мусимо вигнати цю сволоту – а тоді вже й на «дембель» можна!"
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