У Луцьку тимчасово на двох вулицях не буде газу





Про це 7 лютого попередили у Волинській філії "Газмережі", пише



Послуга із постачання природного газу буде недоступна із 9:00 до 14:00.



"Відновлення газопостачання споживачам природного газу фахівці газової служби проведуть після завершення ремонтно-профілактичних робіт та за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях", — додали газовики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 12 лютого, споживачі у Луцьку тимчасово залишаться без газопостачання. Це пов'язано із проведенням регламентних робіт на газових мережах.Про це 7 лютого попередили у Волинській філії "Газмережі", пише Суспільне Послуга із постачання природного газу буде недоступна із 9:00 до 14:00."Відновлення газопостачання споживачам природного газу фахівці газової служби проведуть після завершення ремонтно-профілактичних робіт та за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях", — додали газовики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію