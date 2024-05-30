У Луцьку тимчасово на двох вулицях не буде газу

У Луцьку тимчасово на двох вулицях не буде газу
У середу, 12 лютого, споживачі у Луцьку тимчасово залишаться без газопостачання. Це пов'язано із проведенням регламентних робіт на газових мережах.

Про це 7 лютого попередили у Волинській філії "Газмережі", пише Суспільне.

Послуга із постачання природного газу буде недоступна із 9:00 до 14:00.

"Відновлення газопостачання споживачам природного газу фахівці газової служби проведуть після завершення ремонтно-профілактичних робіт та за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях", — додали газовики.

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Теги: Луцьк, газ
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