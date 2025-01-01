Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки

Владислави Гончарук днями втік улюбленець — песик породи такса на ім’я Ремс.



Собака і раніше любив вибігати за межі приватного подвір’я своїх господарів, але за декілька годин завжди повертався. Днями, пізнім вечором, Ремс знову прослизнув через паркан, але більше не прибіг додому.



Виявилося, що вночі його підібрали зооактивісти. А коли Владислава зв’язалася з ними, ті відмовилися повертати їй собаку.



Жінка обурена, адже Ремс жив із нею цілих дев’ять років і за цей час став повноцінним членом сім’ї.



Деталі цієї історії з’ясовували журналісти ВолиньPost.



Замість собаки отримала погрози…

Те, що її Ремс так і не повернувся з прогулянки, Владислава збагнула лише вранці, тож одразу кинулася шукати песика. Згодом вона



Авторкою посту виявилася зооволонтерка Тетяна. У дописі вона стверджувала, що таксу вночі підібрав її син. За словами жінки, собака перебував у жахливому стані та потребував лікування, бо «у собаки зламана передня лапа, у вухах кліщі, за вушками пухлинки, запалення статевих органів, весь у ранках і покусаний».



Тож на підтримку чотирилапого Тетяна оголосила збір коштів через «Фонд допомоги безпритульним тваринам» Вадима Нечаєва. Він одразу зробив репост та додав картковий рахунок для збору коштів.





Побачивши пост, Владислава зраділа, що Ремс знайшовся. Але її обурили слова зооволонтерки про критичний стан собаки. Власниця каже, пес дійсно мав травми, але всі вони були старими.



«Ремс мені дістався дев’ять років тому. У попереднього господаря він потрапив під машину, тож у нього була зламана передня права лапка. Коли я забрала його собі, лікарі сказали, що лапка так і залишиться крива, що він буде кульгати.



А через кілька років був випадок, коли на Ремса напала сусідська собака. Тоді він отримав перелом ребра, але був пролікований. Я маю відповідний висновок ветеринара.



Залози ми йому в лікаря теж чистили неодноразово», — розповідає жінка.



Владислава одразу зв’язалася з волонтеркою. Розповіла, що це її собака та вона хоче забрати його додому. Жінка каже, що готова була компенсувати Тетяні всі витрати за лікування та догляд. Але яким було здивування Влади, коли у відповідь вона почула відмову.



«Тетяна мене запитала, чи маю я документи на підтвердження того, що це моя собака. Але я ніколи не замислювалася над тим, щоб їх робити.. Я впевнена, що далеко не всі, хто має собак чи котів удома, офіційно їх реєструють.



Собака жив зі мною дев’ять років. Він завжди був поряд, куди б я не їхала. У мене є його сторінка в інстаграмі, є купа світлин за весь цей час. Хіба цього мало?» — обурюється Владислава, надаючи фотодокази.





«Ця волонтерка мені зухвало повідомила що собака більше не буде належати мені. Що по собаці є багато питань. Що вони його не віддадуть. І що везуть його у ветклініку робити дослідження. Але я не розумію… Напередодні ввечері Ремс лежав удома на дивані, дитина з ним гралася. Усе з ним було гаразд», — каже жінка.



Подальше спілкування Тетяною звелося нанівець. У відповідь на прохання віддати песика Владислава почала отримувати погрози.



«Тетяна мені сказала, що їхня сім’я — військові. І щоб я навіть не думала йти проти них. Згодом вона підключила до розмови свого чоловіка. Він почав кидати голосові повідомлення. Казав: «Про собаку забудь, але гроші ти нам повернеш. Якщо ти надумаєш десь злиняти, ми тебе знайдемо. Лише через суд зможеш повернути собаку». Отакі почалися погрози», — розповідає Владислава.



Власниця песика попросила у зооволонтерів про особисту зустріч, вкотре сподіваючись на розуміння. Однак спілкування завершилося черговими погрозами та викликом поліції. Жінка написала заяву.





Позиція зооактивістів — непохитна

Тетяна в коментарі розповіла, що коли син приніс собаку додому, той був змерзлий та погано пахнув. Одразу в очі кинулася і травмована лапка.



Зранку песика повезли на первинний огляд до ветеринара. Після прийому лікар затвердив, що собака перебуває у задовільному стані. Ветеринар прочистив йому залози, призначив їсти корм, слідкувати за сечовипусканням та калом, а також рекомендував отримати консультацію ортопеда. Вік песика визначили як три роки.



!!! Нагадаємо, що у своєму дописі волонтерка стверджувала, що стан собаки – критичний.



«Стан собаки був задовільний, але не відповідав стану для домашнього улюбленця. Виникла підозра, що це викинута тварина, яка колись була домашньою. Тому звинувачення цієї жінки є недоречними.



Песику чистили залози у задньому проході, бо вони були забиті. Він не міг нормально сходити по великому. Брудні вушка. Стан звичайної собаки, яка живе на вулиці без господарів.Песик був підібраний вночі під забором дитячого садочка, не з двору цієї жінки. Поряд проїжджа дорога і на вулиці була мінусова температура, а для такої собачки це небезпечно.



З точки зору чинного законодавства тварина на вулиці без супроводу людини вважається без притулку. На момент знаходження собаки на вулиці вона мала статус безпритульного. Після публікації посту, під якою було безліч свідчень того, що собака постійно перебуває на самовигулі, наражає своє життя на ризик (він може потрапити під авто, він може бути покусаний іншими більшими тваринами, вона може з'їсти отруєну їжу) було ухвалено рішення не віддавати цю тварину жінці, яка назвалася власницею.



Вона не надала жодних доказів, що ця тварина належить їй. У неї немає документів на тварину, у тварини немає чіпа, немає жодного тавра, що може говорити про його ідентифікації», – говорить вона.



За словами зооволонтерки, жодних погроз до Владислави з їхнього боку не було.



«Було застереження, що якщо вона не перестане мені виписувати та казати що я зобов’язана віддати собаку, і що життя нам з ним не буде, і що він нас не прийме, і все в тому ж дусі – то ми звернемося до поліції за статтю про наклеп та неналежне поводження з тваринами, а вона піде до в'язниці», – прокоментувала жінка.



Вона додала, що зараз Ремс мешкає з її сином та невісткою і звикає до нового життя.





Що говорять в поліції?

Правоохоронці повідомили нам, що заява Владислави зареєстрована. Вона перебуває на розгляді в дільничного.



Висновок

Як завершиться ця історія – наразі невідомо. Поки що колишня та нова власниці наполягають на своєму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лучанкиднями втік улюбленець — песик породи такса на ім’яСобака і раніше любив вибігати за межі приватного подвір’я своїх господарів, але за декілька годин завжди повертався. Днями, пізнім вечором, Ремс знову прослизнув через паркан, але більше не прибіг додому.Виявилося, що вночі його підібрали зооактивісти. А коли Владислава зв’язалася з ними, ті відмовилися повертати їй собаку.Жінка обурена, адже Ремс жив із нею цілих дев’ять років і за цей час став повноцінним членом сім’ї.Деталі цієї історії з’ясовували журналістиТе, що її Ремс так і не повернувся з прогулянки, Владислава збагнула лише вранці, тож одразу кинулася шукати песика. Згодом вона побачила фотографії свого улюбленця у популярній луцькій фейсбук-групі «Загублені та знайдені тварини».Авторкою посту виявилася. У дописі вона стверджувала, що таксу вночі підібрав її син. За словами жінки, собака перебував у жахливому стані та потребував лікування, бо «у собаки зламана передня лапа, у вухах кліщі, за вушками пухлинки, запалення статевих органів, весь у ранках і покусаний».Тож на підтримку чотирилапого Тетяна оголосила збір коштів через «Фонд допомоги безпритульним тваринам». Він одразу зробив репост та додав картковий рахунок для збору коштів.Побачивши пост, Владислава зраділа, що Ремс знайшовся. Але її обурили слова зооволонтерки про критичний стан собаки. Власниця каже, пес дійсно мав травми, але всі вони були старими.«Ремс мені дістався дев’ять років тому. У попереднього господаря він потрапив під машину, тож у нього була зламана передня права лапка. Коли я забрала його собі, лікарі сказали, що лапка так і залишиться крива, що він буде кульгати.А через кілька років був випадок, коли на Ремса напала сусідська собака. Тоді він отримав перелом ребра, але був пролікований. Я маю відповідний висновок ветеринара.Залози ми йому в лікаря теж чистили неодноразово», — розповідає жінка.Владислава одразу зв’язалася з волонтеркою. Розповіла, що це її собака та вона хоче забрати його додому. Жінка каже, що готова була компенсувати Тетяні всі витрати за лікування та догляд. Але яким було здивування Влади, коли у відповідь вона почула відмову.«Тетяна мене запитала, чи маю я документи на підтвердження того, що це моя собака. Але я ніколи не замислювалася над тим, щоб їх робити.. Я впевнена, що далеко не всі, хто має собак чи котів удома, офіційно їх реєструють.Собака жив зі мною дев’ять років. Він завжди був поряд, куди б я не їхала. У мене є його сторінка в інстаграмі, є купа світлин за весь цей час. Хіба цього мало?» — обурюється Владислава, надаючи фотодокази.«Ця волонтерка мені зухвало повідомила що собака більше не буде належати мені. Що по собаці є багато питань. Що вони його не віддадуть. І що везуть його у ветклініку робити дослідження. Але я не розумію… Напередодні ввечері Ремс лежав удома на дивані, дитина з ним гралася. Усе з ним було гаразд», — каже жінка.Подальше спілкування Тетяною звелося нанівець. У відповідь на прохання віддати песика Владислава почала отримувати погрози.«Тетяна мені сказала, що їхня сім’я — військові. І щоб я навіть не думала йти проти них. Згодом вона підключила до розмови свого чоловіка. Він почав кидати голосові повідомлення. Казав: «Про собаку забудь, але гроші ти нам повернеш. Якщо ти надумаєш десь злиняти, ми тебе знайдемо. Лише через суд зможеш повернути собаку». Отакі почалися погрози», — розповідає Владислава.Власниця песика попросила у зооволонтерів про особисту зустріч, вкотре сподіваючись на розуміння. Однак спілкування завершилося черговими погрозами та викликом поліції. Жінка написала заяву.Тетяна в коментарі розповіла, що коли син приніс собаку додому, той був змерзлий та погано пахнув. Одразу в очі кинулася і травмована лапка.Зранку песика повезли на первинний огляд до ветеринара. Після прийому лікар затвердив, що собака перебуває у задовільному стані. Ветеринар прочистив йому залози, призначив їсти корм, слідкувати за сечовипусканням та калом, а також рекомендував отримати консультацію ортопеда. Вік песика визначили як три роки.«Стан собаки був задовільний, але не відповідав стану для домашнього улюбленця. Виникла підозра, що це викинута тварина, яка колись була домашньою. Тому звинувачення цієї жінки є недоречними.Песику чистили залози у задньому проході, бо вони були забиті. Він не міг нормально сходити по великому. Брудні вушка. Стан звичайної собаки, яка живе на вулиці без господарів.Песик був підібраний вночі під забором дитячого садочка, не з двору цієї жінки. Поряд проїжджа дорога і на вулиці була мінусова температура, а для такої собачки це небезпечно.З точки зору чинного законодавства тварина на вулиці без супроводу людини вважається без притулку. На момент знаходження собаки на вулиці вона мала статус безпритульного. Після публікації посту, під якою було безліч свідчень того, що собака постійно перебуває на самовигулі, наражає своє життя на ризик (він може потрапити під авто, він може бути покусаний іншими більшими тваринами, вона може з'їсти отруєну їжу) було ухвалено рішення не віддавати цю тварину жінці, яка назвалася власницею.Вона не надала жодних доказів, що ця тварина належить їй. У неї немає документів на тварину, у тварини немає чіпа, немає жодного тавра, що може говорити про його ідентифікації», – говорить вона.За словами зооволонтерки, жодних погроз до Владислави з їхнього боку не було.«Було застереження, що якщо вона не перестане мені виписувати та казати що я зобов’язана віддати собаку, і що життя нам з ним не буде, і що він нас не прийме, і все в тому ж дусі – то ми звернемося до поліції за статтю про наклеп та неналежне поводження з тваринами, а вона піде до в'язниці», – прокоментувала жінка.Вона додала, що зараз Ремс мешкає з її сином та невісткою і звикає до нового життя.Правоохоронці повідомили нам, що заява Владислави зареєстрована. Вона перебуває на розгляді в дільничного.Як завершиться ця історія – наразі невідомо. Поки що колишня та нова власниці наполягають на своєму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію