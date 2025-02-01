Співачку Повалій судитимуть за колабораціонізм
Сьогодні, 11:39
Вінницькі прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно екснардепки від забороненої "Партії регіонів" і колишньої народної артистки України Таїсії Повалій, яку підозрюють у колабораційній діяльності.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише Українська правда.
Згідно з повідомленнями, окрім колабораційної діяльності, Повалій звинувачують у публічних закликах до агресивної війни, виправдовуванні збройної агресії РФ проти України й глорифікації її учасників.
Повідомляється, що у 2014 році Повалій виїхала до Росії, нині живе у Москві та провадить там творчу й підприємницьку діяльність. У 2023-му отримала російське громадянство.
Колишня народна артистка України активно виступає на підтримку кремлівського господаря володимира путіна, дає інтерв’ю пропагандистським медіа, у яких возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх "зомбованими нацистами".
За матеріалами прокуратури Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави належних обвинуваченій активів:
- семи земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3 га;
- житлового будинку загальною площею 442 кв. м;
- двох транспортних засобів;
- чотирьох одиниць зброї;
- майнових прав на музику та слова до 9 творів.
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Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише Українська правда.
Згідно з повідомленнями, окрім колабораційної діяльності, Повалій звинувачують у публічних закликах до агресивної війни, виправдовуванні збройної агресії РФ проти України й глорифікації її учасників.
Повідомляється, що у 2014 році Повалій виїхала до Росії, нині живе у Москві та провадить там творчу й підприємницьку діяльність. У 2023-му отримала російське громадянство.
Колишня народна артистка України активно виступає на підтримку кремлівського господаря володимира путіна, дає інтерв’ю пропагандистським медіа, у яких возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх "зомбованими нацистами".
За матеріалами прокуратури Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави належних обвинуваченій активів:
- семи земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3 га;
- житлового будинку загальною площею 442 кв. м;
- двох транспортних засобів;
- чотирьох одиниць зброї;
- майнових прав на музику та слова до 9 творів.
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