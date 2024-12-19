У Луцьку на Львівській 60-річна водійка збила школяра
Сьогодні, 11:00
Учора, 6 лютого, у Луцьку внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів: поліція розпочала кримінальні провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди трапилися на вулиці Львівській та на проспекті Собороності.
Так, на вулиці Львівській 62-річна жителька Зміїнця, керуючи автомобілем Opel Combo, допустила наїзд на 10-річного школяра. Хлопець переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Дещо пізніше, на пішохідному переході на проспекті Соборності під колеса автомобіля Volkswagen Touran потрапила 75-річна пенсіонерка.
За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Луцького району.
Обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження, пенсіонерку шпиталізували. Водії тверезі.
За обома фактами ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди трапилися на вулиці Львівській та на проспекті Собороності.
Так, на вулиці Львівській 62-річна жителька Зміїнця, керуючи автомобілем Opel Combo, допустила наїзд на 10-річного школяра. Хлопець переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Дещо пізніше, на пішохідному переході на проспекті Соборності під колеса автомобіля Volkswagen Touran потрапила 75-річна пенсіонерка.
За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Луцького району.
Обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження, пенсіонерку шпиталізували. Водії тверезі.
За обома фактами ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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