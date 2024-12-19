У Луцьку на Львівській 60-річна водійка збила школяра





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригоди трапилися на вулиці Львівській та на проспекті Собороності.



Так, на вулиці Львівській 62-річна жителька Зміїнця, керуючи автомобілем Opel Combo, допустила наїзд на 10-річного школяра. Хлопець переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Дещо пізніше, на пішохідному переході на проспекті Соборності під колеса автомобіля Volkswagen Touran потрапила 75-річна пенсіонерка.



За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Луцького району.



Обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження, пенсіонерку шпиталізували. Водії тверезі.



За обома фактами ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 6 лютого, у Луцьку внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів: поліція розпочала кримінальні провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригоди трапилися на вулиці Львівській та на проспекті Собороності.Так, на вулиці Львівській 62-річна жителька Зміїнця, керуючи автомобілем Opel Combo, допустила наїзд на 10-річного школяра. Хлопець переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Дещо пізніше, на пішохідному переході на проспекті Соборності під колеса автомобіля Volkswagen Touran потрапила 75-річна пенсіонерка.За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Луцького району.Обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження, пенсіонерку шпиталізували. Водії тверезі.За обома фактами ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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