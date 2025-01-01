Курс валют на 7 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 7 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на пятницю, 7 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 13 копійок і становить 41,48 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,48 (-13 коп.)

Курс євро
1 євро – 42,97 (-43 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,21 (-13 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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