Курс валют на 7 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:14
Національний банк України встановив офіційний курс валют на пятницю, 7 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 13 копійок і становить 41,48 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,48 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро – 42,97 (-43 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,21 (-13 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,48 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро – 42,97 (-43 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,21 (-13 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 7 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:14
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 лютого
Сьогодні, 03:11
Троє волинян поїхали на Ігри Нескорених у Канаді
Сьогодні, 01:30
7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку поранені бійці відвідують заняття зі стрільби з лука
06 лютий, 23:19