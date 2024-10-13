На луцькому ринку перестали купувати м'ясо: що коїться





Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі



Також журналісти дізнавалися ціни на м'ясо та сало і з'ясували, що їхня вартість знизилися, але охочих купувати не побільшало.



«М'ясо зараз недороге порівняно зі святами, воно в нас подешевшало на 20 гривень... Свинина є, шиночка от хороша, вона була перед святами 170 гривень, зараз – 160, лопаточка дешево – 125 гривень, супнабір – то 20 гривень, бочок тоже подешевшав, ноги тоже подешевшали, все подешевшало», – розповів продавець.



Він також додав, що людей на м'ясному ринку взагалі немає, а ті, що приходять, то купують здебільшого дешевше.



«Нікого немає, ринок пустий – що субота, що неділя, що середа... Одиниці людей ходять. Я думаю все зв'язано з війною, людей поменшало», – переконаний чоловік.



Шинка свинна на ринку вартує 160 гривень за кіло, філейка – 200, бочок продають по 150 гривень, ціна сала варіює залежно від товщини – від 50 гривень і вище.



«Зараз погано, нема людей, свята закінчились, гроші закінчились, нема людей... Ціни впали да, але люди певно ще не пополучали пенсії, зарплати, початок місяця», – каже продавчиня.



«Людей взагалі немає, будем так казати. Зараз трошки є – це два покупці на весь базар», – додала ще одна продавчиня м'яса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому ринку суттєво впали продажі м'яса. Продавці бідкаються, що за день буває один-два покупці на увесь ринок.Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент TV» Також журналісти дізнавалися ціни на м'ясо та сало і з'ясували, що їхня вартість знизилися, але охочих купувати не побільшало.«М'ясо зараз недороге порівняно зі святами, воно в нас подешевшало на 20 гривень... Свинина є, шиночка от хороша, вона була перед святами 170 гривень, зараз – 160, лопаточка дешево – 125 гривень, супнабір – то 20 гривень, бочок тоже подешевшав, ноги тоже подешевшали, все подешевшало», – розповів продавець.Він також додав, що людей на м'ясному ринку взагалі немає, а ті, що приходять, то купують здебільшого дешевше.«Нікого немає, ринок пустий – що субота, що неділя, що середа... Одиниці людей ходять. Я думаю все зв'язано з війною, людей поменшало», – переконаний чоловік.Шинка свинна на ринку вартує 160 гривень за кіло, філейка – 200, бочок продають по 150 гривень, ціна сала варіює залежно від товщини – від 50 гривень і вище.«Зараз погано, нема людей, свята закінчились, гроші закінчились, нема людей... Ціни впали да, але люди певно ще не пополучали пенсії, зарплати, початок місяця», – каже продавчиня.«Людей взагалі немає, будем так казати. Зараз трошки є – це два покупці на весь базар», – додала ще одна продавчиня м'яса.

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