На дорогах державного значення на Волині вимикатимуть світло: причина

На дорогах державного значення на Волині вимикатимуть світло: причина
6 лютого ввечері вимкнули ліхтарі на автодорозі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече у селі Підгайці. Такі відключення надалі можливі й на інших ділянках Волинської області.
Про це попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області.

У повідомленні зазначили, що освітлення автошляхів призупиняється через обмежене фінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення та відсутність коштів для вчасної оплати за електроенергію.

Через заборгованість енергетики припиняють електропостачання до розташованих вздовж автомобільних доріг ліній зовнішнього освітлення, які перебувають на балансі Служби відновлення.

В темну пору доби дорожники закликають водіїв бути обачними на автошляхах, особливо в межах населених пунктів та поблизу пішохідних переходів, а пішоходам та велосипедистам — використовувати одяг світлих кольорів, сигнальні жилети та світловідбивні елементи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: освітлення, дороги, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині працюють міжнародні програми співпраці в умовах призупинення фінансування від USAID
Сьогодні, 22:12
На дорогах державного значення на Волині вимикатимуть світло: причина
Сьогодні, 21:45
Президент Зеленський нагородив поліцейського з Волині Сергія Козака орденом
Сьогодні, 21:08
Вулиця Голованя Миколи: у Луцьку хочуть вшанувати відомого скульптора
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Волині не освітлюватимуть автошляхи після 22 години На Волині не освітлюватимуть автошляхи після 22 години
25 жовтень, 2022, 17:00
Увечері на Волині знову освітлюватимуть дороги Увечері на Волині знову освітлюватимуть дороги
13 червень, 2022, 16:39
Вночі дороги Волині від снігу розчищали 30 машин спецтехніки Вночі дороги Волині від снігу розчищали 30 машин спецтехніки
11 грудень, 2024, 11:54
Вночі через ожеледицю дороги на Волині посипали понад 30 спецавто Вночі через ожеледицю дороги на Волині посипали понад 30 спецавто
22 листопад, 2024, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині працюють міжнародні програми співпраці в умовах призупинення фінансування від USAID
Сьогодні, 22:12
 0
На дорогах державного значення на Волині вимикатимуть світло: причина
Сьогодні, 21:45
 0
Президент Зеленський нагородив поліцейського з Волині Сергія Козака орденом
Сьогодні, 21:08
 0
Вулиця Голованя Миколи: у Луцьку хочуть вшанувати відомого скульптора
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8