На дорогах державного значення на Волині вимикатимуть світло: причина

6 лютого ввечері вимкнули ліхтарі на автодорозі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече у селі Підгайці. Такі відключення надалі можливі й на інших ділянках Волинської області.Про це попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області.У повідомленні зазначили, що освітлення автошляхів призупиняється через обмежене фінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення та відсутність коштів для вчасної оплати за електроенергію.Через заборгованість енергетики припиняють електропостачання до розташованих вздовж автомобільних доріг ліній зовнішнього освітлення, які перебувають на балансі Служби відновлення.В темну пору доби дорожники закликають водіїв бути обачними на автошляхах, особливо в межах населених пунктів та поблизу пішохідних переходів, а пішоходам та велосипедистам — використовувати одяг світлих кольорів, сигнальні жилети та світловідбивні елементи.