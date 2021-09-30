На Волині відновили 7 внутрішньообласних пасажирських маршрутів





Таку відповідь на інформаційний запит Степан Білан.



Серед таких маршрутів:



Конюхи – Володимир,

Ковель – Тур,

Луцьк – Тур,

Ковель – Дубове (військове містечко),

Турійськ – Туричани,

Луцьк – Яблунівка (через Рожище, Березолуки),

Березники — Луцьк (через Ратне, Ковель).



Станом на кінець травня всі рейси за цими маршрутами курсують.



Потреби для збільшення оборотних рейсів від громад не надходили. На кожному з маршрутів передбачений по одному автобусу.



У відповіді на інформаційний запит не зазначили скільки саме внутрішньообласних маршрутів курсує на Волині та які ще потребують відновлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У травні на Волині відновили 7 внутрішньообласних пасажирських маршрутів. Для відновлення маршрутів бюджетні кошти не витрачались.Таку відповідь на інформаційний запит Суспільному надав директор департаменту інфраструктури облдержадміністрації ВолиніКонюхи – Володимир,Ковель – Тур,Луцьк – Тур,Ковель – Дубове (військове містечко),Турійськ – Туричани,Луцьк – Яблунівка (через Рожище, Березолуки),Березники — Луцьк (через Ратне, Ковель).Станом на кінець травня всі рейси за цими маршрутами курсують.Потреби для збільшення оборотних рейсів від громад не надходили. На кожному з маршрутів передбачений по одному автобусу.У відповіді на інформаційний запит не зазначили скільки саме внутрішньообласних маршрутів курсує на Волині та які ще потребують відновлення.

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