На Волині відновили 7 внутрішньообласних пасажирських маршрутів

На Волині відновили 7 внутрішньообласних пасажирських маршрутів
У травні на Волині відновили 7 внутрішньообласних пасажирських маршрутів. Для відновлення маршрутів бюджетні кошти не витрачались.

Таку відповідь на інформаційний запит Суспільному надав директор департаменту інфраструктури облдержадміністрації Волині Степан Білан.

Серед таких маршрутів:

Конюхи – Володимир,
Ковель – Тур,
Луцьк – Тур,
Ковель – Дубове (військове містечко),
Турійськ – Туричани,
Луцьк – Яблунівка (через Рожище, Березолуки),
Березники — Луцьк (через Ратне, Ковель).

Станом на кінець травня всі рейси за цими маршрутами курсують.

Потреби для збільшення оборотних рейсів від громад не надходили. На кожному з маршрутів передбачений по одному автобусу.

У відповіді на інформаційний запит не зазначили скільки саме внутрішньообласних маршрутів курсує на Волині та які ще потребують відновлення.

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Теги: Волинь, маршрути
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