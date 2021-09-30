На Волині відновили 7 внутрішньообласних пасажирських маршрутів
Сьогодні, 10:49
У травні на Волині відновили 7 внутрішньообласних пасажирських маршрутів. Для відновлення маршрутів бюджетні кошти не витрачались.
Таку відповідь на інформаційний запит Суспільному надав директор департаменту інфраструктури облдержадміністрації Волині Степан Білан.
Серед таких маршрутів:
Конюхи – Володимир,
Ковель – Тур,
Луцьк – Тур,
Ковель – Дубове (військове містечко),
Турійськ – Туричани,
Луцьк – Яблунівка (через Рожище, Березолуки),
Березники — Луцьк (через Ратне, Ковель).
Станом на кінець травня всі рейси за цими маршрутами курсують.
Потреби для збільшення оборотних рейсів від громад не надходили. На кожному з маршрутів передбачений по одному автобусу.
У відповіді на інформаційний запит не зазначили скільки саме внутрішньообласних маршрутів курсує на Волині та які ще потребують відновлення.
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Таку відповідь на інформаційний запит Суспільному надав директор департаменту інфраструктури облдержадміністрації Волині Степан Білан.
Серед таких маршрутів:
Конюхи – Володимир,
Ковель – Тур,
Луцьк – Тур,
Ковель – Дубове (військове містечко),
Турійськ – Туричани,
Луцьк – Яблунівка (через Рожище, Березолуки),
Березники — Луцьк (через Ратне, Ковель).
Станом на кінець травня всі рейси за цими маршрутами курсують.
Потреби для збільшення оборотних рейсів від громад не надходили. На кожному з маршрутів передбачений по одному автобусу.
У відповіді на інформаційний запит не зазначили скільки саме внутрішньообласних маршрутів курсує на Волині та які ще потребують відновлення.
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